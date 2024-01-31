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Лідери ЄС запропонують проводити щорічні дебати стосовно допомоги Україні, аби подолати опір Угорщини, - Reuters

31 січня, 2024 середа
13:29
Світ Україна ЄС

Лідери Європейського Союзу на саміті 1 лютого запропонують проводити щорічні дебати щодо пакету допомоги Україні розміром €50 млрд з метою здолати опір з боку Угорщини

Про це повідомляє Reuters.

Така допомога від ЄС розрахована на потреби України на 2024-2027 роки. У разі схвалення підтримки Угорщина наполягає, аби її щороку переглядали з правом вето. Проти цього виступають інші країни-члени ЄС.

У матеріалі зазначено, лідери ЄС кожного року проводитимуть дебати щодо пакету допомоги на основі звітів Європейської комісії.

"Європейська рада щорічно проводитиме дебати щодо реалізації цього механізму з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресивної війни Росії проти України", - йдеться в проєкті висновків від 30 січня, з яким ознайомилося Reuters.

50 млрд євро для України: що відомо

15 грудня 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд.

18 грудня стало відомо, що спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні €50 млрд на 4 роки, відбудеться 1 лютого 2024 року.

10 січня попри спротив Угорщини в Брюсселі проголосували за початок переговорів із Європарламентом про надання Україні макрофінансової допомоги на найближчі чотири роки на суму €50 млрд.

16 січня Орбан закликав відокремити фінансову допомогу Україні від бюджету ЄС.

17 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що всі країни-члени ЄС погодяться надати допомогу Україні, а 26 січня очільник уряду України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 країн-членів ЄС погодилися виділити Україні 50 млрд євро.

30 січня Орбан заявив, що готовий підтримати надання допомоги Україні з бюджету ЄС за умови, що кожного року Євросоюз вирішуватиме, "чи буде продовжувати надсилати ці гроші, чи ні".

Теги:
Україна
ЄС
Угорщина
Війна з Росією
допомога Україні
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