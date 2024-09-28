Орбан запропонував себе як посередника між Північною Македонією та Болгарією

Про це інформує балканська служба "Радіо Свобода".

Зазначається, що Софія вимагає від Скоп’є включити згадку про болгарську меншину у свою конституцію, щоб Північна Македонія змогла продовжити шлях до Європейського Союзу.

Під час свого візиту до Північної Македонії 26 вересня Орбан заявив, що Будапешт готовий використати своє головування у ЄС, щоб примирити північних македонців та болгар.

"Чи готові сторони прийняти Угорщину як посередника, це їхня справа, але ми готові й хочемо бути посередником", - сказав угорський прем'єр.

Видання зазначає, що його пропозиція пролунала в той день, коли в Брюсселі вирішили розділити заявки Албанії та Північної Македонії на вступ до ЄС. Дотепер країни рухалися разом, але через суперечки між Північною Македонією та Болгарією процес гальмувався, що викликало невдоволення в Албанії.

Прем’єр-міністр Північної Македонії та лідер консервативної партії ВМРО-ДПМНЄ Християн Міцкоський закликав свій народ "не втрачати надію і не розчаровуватися".

"Ми будемо продовжувати наполегливо працювати, розв’язувати проблеми вдома, які нашарувалися й успадковані від попереднього уряду. Добре, що у нас є друзі в ЄС, один із них - прем’єр-міністр Віктор Орбан", - наголосив Міцкоський.

Своєю чергою Орбан використав зустріч з Міцкоським для критики Брюсселя. За його словами, народи Західних Балкан заслуговують "набагато більшого", ніж те, що вони отримують від ЄС.

У цьому контексті Орбан згадав Україну та Молдову. За його словами, ці країни отримали "виняткове прискорення процедур членства".

Що відомо про "миротворчу місію" Орбана щодо України

На початку липня з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москві відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

5 липня прем'єр-міністр Угорщини все-таки прибув з візитом до Москви. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора.

Згодом, 8 липня, Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні".

Під час саміту НАТО прем'єр Угорщини Орбан також зустрівся попросив президента Туреччини Реджепа Ердогана підтримати його "миротворчу місію" щодо війни в Україні. Він зустрівся і з Дональдом Трампом для обговорення "можливості миру" для України.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи самозвану "миротворчу місію" Орбана, сказав, що Україна буде справедливо стурбована будь-якою спробою домовитися про мирну угоду без залучення Києва.

Пізніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС мають намір проігнорувати Угорщину, організувавши свій власний саміт у серпні, замість того щоб поїхати до Будапешта на захід Орбана.

18 липня Урсула фон дер Ляєн заявила, що візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії не був "місією миру" - це була "місія замирення агресора".

А вже 1 серпня в Угорщині заявили, що Орбан завершив свою "миротворчу місію" щодо України.