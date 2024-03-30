Повернення смертної кари в РФ загрожуватиме громадянам тимчасового окупованого Криму, - Чистіков

Про це повідомив заступник Постійного представника Президента України в АР Крим Денис Чистіков у етері телеканалу "Еспресо".

"За цим потрібно спостерігати та говорити з міжнародним партнерами, організаціями, щоб моніторити ситуацію щодо нинішніх ув'язнених, подальших затриманих і переслідуваних громадян на території тимчасово окупованого Криму. Адже РФ, російські правоохоронці намагаються сформувати образ мешканців Криму, яких затримують, саме як терористів. Вони переслідують їх за ст. 205.5 КК (терористичний акт), за створення або участь у терористичній організації. Саме за вказану статтю Росія пропонує поновити смертну кару. Це великий ризик для наших громадян, які проживають на території тимчасового окупованого Криму", - заявив він.

За словами Чистікова, люди в будь-який момент можуть бути затримані за сфабрикованими матеріалами російських правоохоронців.

"Хоч у Росії кажуть, що триває маніпуляція і було рішення Конституційного Суду призупинити виконання смертної кари, гарячі голови активно обговорюють, що суд може переглянути це рішення і прийняти інше. Тому Україна як держава, а також міжнародне співтовариство, повинні відстежувати цю ситуацію, з метою захисту українських громадян, які перебувають в Криму та людей, які перебувають в ув'язненні", - додав він.

Теракт у Москві: ТРЦ "Крокус Сіті хол"

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті холі" під Москвою 22 березня невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про понад 130 загиблих та велику кількість постраждалих. ФСБ каже, що нібито затримала підозрюваних.

Починаючи від 7 березня американські дипломати попереджали про загрозу терактів у столиці РФ Москві. Згодом схожі заяви зробили представники ще низки держав Заходу.

23 березня Володимир Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Москві.

25 березня на нараді з силовиками Путін визнав, що теракт вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

Секретар радбезу РФ, директор ФСБ і речник президента Росії повторили слідом за Путіним версію про "український слід" та причетність спецслужб Заходу до теракту в Москві. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко спростував, що імовірні виконавці теракту намагалися втекти в Україну.

У Центрі протидії дезінформації сумніваються, що теракт у "Крокусі" могли здійснити ті люди, яких показала російська влада.

26 березня РФ після теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" заговорили про повернення смертної кари. Спікер держдуми В'ячеслав Володін стверджує, що для цього потрібне лише рішення конституційного суду

Пізніше сенатор Росії Андрій Клішас заявив, що засудити терористів, які вчинили теракт у торгівельному центрі в Підмосков'ї, до страти неможливо навіть при відсутності мораторію.