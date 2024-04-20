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У Тбілісі учасники мітингів заприсяглися не допустити прийняття закону про "іноагентів"

20 квітня, 2024 субота
18:04
Світ Протест в Тбілісі

У суботу, 20 квітня, у другий день мітингів проти закону про "іноагентів" учасники заприсяглися на площі Героїв не допустити його прийняття

Про це повідомляє Civil Georgia.

Організаторами заходу виступили дві основні групи - "Дафіоні" і "Талга", а також інші невеликі групи.

Молодь зібралася на проспекті Руставелі та пройшла маршем до площі Свободи, до Будинку правосуддя, далі на праву набережну річки Мткварі й на площу Героїв.

Учасники маршу скандували "Так Європі! Ні - російському праву!", "Ні - російському праву і ні - грузинській мрії", "Вперед до Європи!".

Згідно з повідомленням, містяни привітно зустрічали учасників маршу.

Завершивши свій марш на площі Героїв, молодь присягнула біля пам'ятника загиблим воїнам захищати країну від ворогів та недопустити прийняття закону про "іноагентів".

"Ми, громадяни Грузії, грузинські патріоти, зібралися тут, біля Меморіалу Героїв, щоб вшанувати їхню пам'ять і дати клятву під наглядом їхніх духів, - поклялися мітингувальники. - Ми присягаємо ніколи не бути кооптованими силою, яка намагається передати нашу країну нашому ворогу - Росії"

Окрім цього, вони дали клятву захищати державність та єдність Грузії.

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні.

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів".

6 квітня повідомлялось, що після повторного ініціювання законопроєкту очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Вже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. 

Проте вже 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів", учасники акції протесту зібрали людний мітинг і вимагають зустрічі з прем'єром.

19 квітня речник Держдепу США Метью Міллер закликав Грузію не ухвалювати законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує закон РФ про іноземних агентів.

19 квітня у грузинській столиці Тбілісі біля будівлі парламенту поновились акції протестів проти закону про "іноагентів".

Президент Європейської Ради Шарль Мішель розкритикував грузинський закон про "іноагентів", заявивши, що його прийняття вплине на рішення про вступ Грузії до ЄС.

Теги:
Грузія
політика
акції протестів
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