Загальний страйк фермерів у Польщі: міністр анонсував блокаду транзиту частини продукції з України

Про це йдеться на сайті Міністерства сільського господарства Польщі.

На пресбрифінгу в середу заступник міністра заявив, що найважливішою наразі є розробка правил торгівлі між Польщею та Україною.

Міністерство сільського господарства та сільського розвитку направить до Ради міністрів подання про призупинення транзиту продуктів з України, на які зараз поширюється ембарго. Зазначається, що "усі чутливі продукти мають бути заблоковані".

"Ми припускаємо, що це рішення буде діяти, доки не буде досягнуто домовленості про правила торгівлі між Польщею та Україною, які забезпечать захист нашого ринку", - Сказав Міхал Колодзейчак.

Також він зазначив, що призупинення транзиту також має на меті гарантувати, що підтримка, яка надається фермерам, справді йде фермерам.

Раніше повідомляося, що через оголошений на 20 березня національний загальний страйк фермерів очікуються величезні труднощі на дорогах на всій території Польщі. Опублікована в інтернеті карта сільськогосподарських блокад включає понад 500 точок, зокрема кілька - на під’їзних дорогах до Варшави.

У неділю, 17 березня, польські фермери оголосили блокування пункту пропуску на польсько-німецькому кордоні у Швєцко біля Франкфурта-на-Одері на чотири дні. На дорогах утворились кілометрові затори.

Також польські фермери блокують усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Акції протесту почалися 9 лютого. Протестувальники вимагають скасувати преференції для продукції з України, а також відтермінувати законодавчі зміни у галузі сільського господарства, які вводить ЄС. Тим часом 13 лютого Європейська комісія офіційно продовжила виняток із правил щодо залишення частини сільськогосподарських земель під паром, що було причиною протестів фермерів по всьому ЄС.

6 березня Європейська комісія пообіцяла представить нові законодавчі пропозиції, аби задовольнити вимоги фермерів, які протестують. А 15 березня представила пропозиції з перегляду Спільної сільськогосподарської політики ЄС, пом'якшивши її на користь фермерів

Як повідомив 19 березня Politico, Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції

Видання Financial Times додало, що ЄС готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії й Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени