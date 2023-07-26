Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Росія вперше з 2020-го року відновила постачання нафти в Північну Корею. Це стало наступним кроком після попереднього відновлення поставок зерна.

"Північній Кореї завжди вдається знайти спосіб вижити. Немає жодних ознак того, що найближчим часом вона повернеться до ядерних переговорів", - сказала регіональна менеджерка із питань Open Nuclear Network у Відні Рейчел Мін’юнг Лі.

У Білому домі з'явилися припущення про те, що КНДР може постачати Росії боєприпаси для використання у війні з Україною.

За даними експерта з озброєнь Джуста Оліманса, ймовірно, КНДР розглядає можливість позбутися частини своїх боєприпасів за високою ціною. Наприклад, якби Північна Корея продавала снаряди по 1000 доларів за штуку, дохід від продажу 250 000 снарядів становив би приблизно 1% її ВВП.

Співпраця КНДР з Росією

Ще 13 липня 2022 року Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР" і їхню незалежність. Україна засудила таке рішення та оголосила про розрив дипломатичних відносин з країною.

Згодом Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Пізніше Держдеп США казав, що РФ вивчає варіанти співпраці з КНДР в питанні виготовлення ключових ресурсів для ведення війни.

Натомість у січні 2023 року представниця США при Раді Безпеки ООН відзначила: Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу.

Згодом США все ж передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера.

Вже в березні Америка не спостерігала постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї.

Але у квітні Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану.

12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні "будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом" Володимиром Путіним.

25 липня стало відомо, що делегація міноборони РФ на чолі з його очільником Сергієм Шойгу 25-27 липня відвідає Північну Корею для "зміцнення військових зв'язків Москви та Пхеньяну".