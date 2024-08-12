Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології В Україні стартував проєкт із навчання протимінній діяльності за допомогою БПЛА: кого залучили

В Україні стартував проєкт із навчання протимінній діяльності за допомогою БПЛА: кого залучили

Юлія Юліна
12 серпня, 2024 понедiлок
19:59
Технології міни, замінований пляж

В Україні за фінансової підтримки Нідерландів розпочали проєкт із навчання протимінній діяльності людей, які постраждали від вибухонебезпечних предметів

Зміст

Про це поінформувала пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що 12 учасників пройдуть навчання з використання БПЛА та аналізу зображень для цілей гуманітарної протимінної діяльності. Більшість учасників є ветеранами російсько-української війни.

Метою проєкту названо сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю та прискорення гуманітарного розмінування України.

"Зараз технології в протимінній діяльності дуже активно розвиваються. На основі аналізу супутникових зображень можливо порахувати збитки, яких зазнали ті чи інші території внаслідок обстрілів та мінування. А за допомогою безпілотників і нейромереж можна знаходити до 70% вибухонебезпечних предметів. Але роль людини залишається ключовою. І нам потрібні фахівці, які зможуть керувати БПЛА для обстеження територій та аналізуватимуть аерофотознімки. Для мене вкрай важливо, що участь у програмі беруть люди, які самі постраждали від вибухонебезпечних предметів і тепер зможуть долучитися до очищення наших громад від мін та інших ВНП", – прокоментував заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Навчання триватиме три тижні.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
безпілотник
Читайте також:
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині (11 серпня 2024 року)
Автор
11 серпня, 2024 неділя
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині: в глибокому тилу, без жодного супротиву
Карта Курськ 08.08.24
Автор Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
У Суджанському районі на Курщині захоплені склади з боєприпасами, які призначалися для наступу РФ на Сумщину, - Братчук
Збройні Сили України
Автор Марина Клюєва
11 серпня, 2024 неділя
"Якщо все вдасться, Зеленський буде чемпіоном, якщо не вдасться - постраждаємо всі ми": експерт Ступак про операцію у Курській області
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.75
    Продаж 45.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
12 серпня
20:48
Оновлено
До Києва прибула двопартійна делегація зі США: сенатори закликали зняти обмеження на удари американською зброєю по території РФ
20:44
Ексклюзив
ЗСУ
Операція ЗСУ в Курській області матиме серйозні наслідки, в тому числі й для оборони нашої країни, - нардеп Костенко
20:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Шок і несподіванка для РФ: у світі коментують події на Курщині. Колонка Сергія Згурця
20:29
Оновлено
Олександр Хейл
ВАКС обрав запобіжний захід щодо ексзаступника міністра енергетики Хейла
20:25
Ексклюзив
ЄСПЛ
Через відсутність законодавства про цивільні партнерства, Україна вважатиметься порушницею Європейської конвенції з прав людини, - нардепка Совсун
20:01
OPINION
Оксана Забужко
Духовним патроном Курської операції варто визнати Мазепу
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 901-го дня війни: у РФ визнали втрату 28 населених пунктів на Курщині, прикордонники на Бахмутському напрямку ліквідували пункт управління БПЛА
19:53
Ексклюзив
ЗСУ
"Україна діє в рамках міжнародного права": політолог Левусь про застосування зброї партнерів на території РФ
19:51
Український пілот Бджоляр у повітряному бою без зброї знищив російський літак. Йому просять присвоїти звання Героя України
19:10
Резерв+
В Україні планують запровадити електронні направлення на ВЛК через Резерв+
19:07
Казино
Україна конфіскує понад 2,2 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов'язаного з Росією
18:59
Greenpeace
Greenpeace закликав МАГАТЕ провести розслідування щодо пожежі на ЗАЕС
18:51
Держспецзв'язку попереджає про масову розсилку шкідливого програмного забезпечення від імені СБУ
18:41
Володимир Зеленський
Операція на Курщині, повернення полонених: Зеленський провів засідання Ставки
18:35
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:19
ЗСУ, зброя, Міноборони
СБУ: РФ може інсценувати злочини проти цивільних Курщини, щоб звинуватити в них Україну
18:03
OPINION
Костянтин Корсун
Чому нічого схожого на Дію немає у країнах розвинутої демократії
17:52
На фото: Джеймі Лі Кертіс і її "Оскар"
Акторка Джеймі Лі Кертіс стала почесною докторкою Американського інституту кіномистецтва
17:46
Анонс
KyivBookFest
Другий KyivBookFest оголосив програму 
17:41
Оновлено
Курська область
Влада РФ заявила, що на Курщині ЗСУ контролюють 28 населених пунктів, DeepState пише про 44
17:33
Анонс
Шефест 2024 - афіша фестивалю
Десятий Ше.Fest 2024 оголосив дати фестивалю
17:30
Ексклюзив
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій
ОСУВ "Таврія": росіяни передислоковують деякі підрозділи на Курщину, але їхня кількість порівняно невелика
17:29
Херсон
ООН відкриє офіс у Херсоні
17:22
Журналісти оприлюднили супутникові знімки руйнувань на газовимірювальній станції в Курській області
Журналісти оприлюднили супутникові знімки руйнувань на газовимірювальній станції в Курській області
17:02
Селін Діон
"Не було дозволено": Селін Діон розкритикувала використання її пісні на передвиборчому мітингу Трампа
17:01
Олександр Лукашенко
У Білорусі пропонують запровадити кримінальну відповідальність за погрози в бік Лукашенка та його рідних
16:52
на фото: Себастьєн Лекорню
Умєров та міністр оборони Франції Лекорню поговорили телефоном: про що говорили
16:32
СБУ затримала "підпільного" представника партії Шарія та ще двох прокремлівських агітаторів у трьох регіонах України
16:21
Гвен Стефані
Співачка Гвен Стефані отримала травму і скасувала концерт у США
16:20
Швидше та зручніше: у Пенсійному фонді з'явилась можливість поширювати додаткові документи через Дію
16:05
OPINION
Юрій Богданов
Лукашенко демонструє, наскільки складно Путіну
15:57
Ексклюзив
ЗСУ
З оперативно-стратегічної точки зору операція на Курщині тільки починається, - експерт Лакійчук
15:56
Системи протиповітряної оборони Patriot у Польщі
Польща підписала угоду на $1,2 млрд щодо виробництва 48 пускових установок для Patriot
15:20
щеплення вакцинація
МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу
15:15
евакуація
Від початку евакуації із Сумщини вивезли 19,8 тис. людей
14:56
Google
Google повністю припиняє монетизацію для російських YouTube-блогерів, - росЗМІ
14:56
Наталка Діденко
Якою буде погода 13 серпня та коли чекати на пік спеки: прогноз від Наталки Діденко
14:22
YARMAK
Репер та військовий YARMAK отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ
14:21
україна німеччина
Міноборони Німеччини заявило, що Україна вільна у застосуванні німецької зброї в межах міжнародного права
14:03
OPINION
Віктор Мороз
Курський прорив: у пошуках сенсу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV