В Україні стартував проєкт із навчання протимінній діяльності за допомогою БПЛА: кого залучили

Про це поінформувала пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що 12 учасників пройдуть навчання з використання БПЛА та аналізу зображень для цілей гуманітарної протимінної діяльності. Більшість учасників є ветеранами російсько-української війни.

Метою проєкту названо сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю та прискорення гуманітарного розмінування України.

"Зараз технології в протимінній діяльності дуже активно розвиваються. На основі аналізу супутникових зображень можливо порахувати збитки, яких зазнали ті чи інші території внаслідок обстрілів та мінування. А за допомогою безпілотників і нейромереж можна знаходити до 70% вибухонебезпечних предметів. Але роль людини залишається ключовою. І нам потрібні фахівці, які зможуть керувати БПЛА для обстеження територій та аналізуватимуть аерофотознімки. Для мене вкрай важливо, що участь у програмі беруть люди, які самі постраждали від вибухонебезпечних предметів і тепер зможуть долучитися до очищення наших громад від мін та інших ВНП", – прокоментував заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Навчання триватиме три тижні.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого 2024 року запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту.

У червні стало відомо, що країни-партнери виділили додаткові $35 млн на проєкти з гуманітарного розмінування України.