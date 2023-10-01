Це війна за домінування і панування в Північно-Західній акваторії Чорного моря, - директор Центру військово-правових досліджень Мусієнко

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що ця війна - це прояв війни на морі. Річ у тім, що наша війна на морі проходить і відбувається саме так. Можливо не так, як багато хто собі уявляв, коли є великі бої між гарматами, між флотами, із залученням величезної кількості компонентів авіації й так далі. Ні, зараз наша війна на морі виглядає саме так: Україна завдає удари по військовим об'єктам окупантів у Криму, доволі-таки болючі та ефективні удари, за допомогою тих ракет та іншої зброї, яку ми маємо", - зазначив він.

Мусієнко звернув увагу на те, що зараз Україна завдає удари, зменшує спроможності Чорноморського флоту Росії, обмеживши їхні можливості патрулюванням переважно в нейтральних водах на північ від Босфору, тому що вони дещо обмежено можуть застосовувати свої ракетоносії "калібрів". Окрім цього, в цей час Україна також отримує інформацію про те, скільки кораблів виходить з українських портів у межах "зернової ініціативи".

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"Росія своєю чергою веде свою війну на морі не маючи інших можливостей ударами "шахедів" переважно. По портовій інфраструктурі, по інфраструктурі сільськогосподарській, по тій інфраструктурі, куди вони можуть влучити, де, на жаль, є влучання, або можуть впасти уламки внаслідок того, що вони запускають ці "шахеди". Ось це, наразі, мені здається, і "зернова ініціатива" - це так, як одна із причин. Тобто ми своєю чергою демонструємо, що ми здатні розблокувати "блокаду", яку Росія намагалася оголосити на наші порти, і все одно перебувати в рамках "зернової ініціативи", чи використовувати порти, бодай, щонайменше, для інших цілей. А Росія говорить, що ми не зможемо, бо вони будуть нам перешкоджати. Ось це я називаю у нашому варіанті війною за домінування і панування в Північно-західній акваторії Чорного моря", - наголосив Мусієнко.

Атаки на російські судна

У ніч проти 13 вересня Росія звинуватила Україну в масованому ракетному ударі по судноремонтному заводу в Севастополі та пошкодженні двох кораблів. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.

Зазначимо, що українські партизани також допомогли атакувати російські судна. Вони збирають інформацію та передають її спецслужбам України.

Спецоперація щодо знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" та десантного корабля "Мінськ" була здійснена завдяки Силам спецоперацій ЗСУ.

Ще одна нещодавня атака сталася 14 вересня. Тоді Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" Чорноморського флоту РФ.

Тоді український експериментальний дрон Sea Baby підбив російський ракетний корабель "Самум".

У РФ заявили, що вночі 25 вересня черговими засобами ППО начебто були збиті чотири БПЛА над північно-західною частиною акваторії Чорного моря та над територією тимчасово окупованого Криму.

Вже увечері 25 вересня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи у Севастополі та районі аеродрому "Бельбек". Було перекрито рух по Кримському мосту, а місцеві пабліки повідомили про ракети в небі над півостровом. Пролунало кілька вибухів, а гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Розважаєв заявляв, що поблизу аеродрому нібито збили одну ракету.

Вранці 1 жовтня керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що над Джанкоєм сили ППО начебто збили ракету – від падіння осколків є руйнування складських приміщень. У міноборони РФ кажуть, що було дві ракети "Гром-2" – їх нібито виявили та перехопили у повітрі, але осколки впали у Джанкойському районі Криму.