Ціни на нафту продовжують падати
Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 24 квітня, знижуються, у п'ятницю котирування зросли, проте за підсумками минулого тижня вони впали на понад 5%
Про це повідомляє enkorr.
Стало відомо, що червневі ф'ючерси на Brent подешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $1,13 (на 1,4%), до $80,53 за барель. У п'ятницю Brent здорожчала на $0,56 (на 0,7%) – до $81,66 за барель.
Червневі ф'ючерси на WTI знизилися в ціні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,93 (на 1,2%) – до $76,94 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $0,5 (на 0,7%) і становить $77,87 за барель.
Також додається, що за минулий тиждень котирування Brent знизилися на 5,4%, WTI – на 5,5%.
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Трейдери побоюються, що подальше посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою та іншими великими центробанками може спричинити погіршення стану світової економіки й скорочення попиту на пальне.
Ці чинники більш ніж компенсують оптимізм щодо відновлення економіки Китаю після скасування суворих обмежень, запроваджених для стримування пандемії COVID-19 наприкінці 2022 року.
На тлі погіршення економічного тла і все ще яструбиної поведінки Федеральної резервної системи (ФРС) немає реальних позитивних причин для зростання нафтового ринку, вважають аналітики Sevens Report Research.
- Нагадаємо, 2 квітня країни-члени ОПЕК+ оголосили про скорочення видобутку нафти. Відтак світові ціни на нафту почали зростати.
- Ціни на нафту в понеділок, 10 квітня, практично не змінилися, оскільки інвестори зіставили перспективи скорочення поставок з боку виробників ОПЕК+ у травні з побоюваннями щодо послаблення глобального зростання, яке може знизити попит на пальне.
- За підсумками першого кварталу 2023 року нафтогазові доходи Росії впали на 45%, передусім внаслідок вступу в силу санкцій країн G7 щодо нафти та нафтопродуктів з РФ.
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