Ціни на нафту продовжують падати

Про це повідомляє enkorr.

Стало відомо, що червневі ф'ючерси на Brent подешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $1,13 (на 1,4%), до $80,53 за барель. У п'ятницю Brent здорожчала на $0,56 (на 0,7%) – до $81,66 за барель.

Червневі ф'ючерси на WTI знизилися в ціні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,93 (на 1,2%) – до $76,94 за барель. За попередню сесію контракт здорожчав на $0,5 (на 0,7%) і становить $77,87 за барель.

Також додається, що за минулий тиждень котирування Brent знизилися на 5,4%, WTI – на 5,5%.

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Трейдери побоюються, що подальше посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою та іншими великими центробанками може спричинити погіршення стану світової економіки й скорочення попиту на пальне.

Ці чинники більш ніж компенсують оптимізм щодо відновлення економіки Китаю після скасування суворих обмежень, запроваджених для стримування пандемії COVID-19 наприкінці 2022 року.

На тлі погіршення економічного тла і все ще яструбиної поведінки Федеральної резервної системи (ФРС) немає реальних позитивних причин для зростання нафтового ринку, вважають аналітики Sevens Report Research.