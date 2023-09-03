Цивільний контроль над ЗСУ, прозорі закупівлі, спільне з Заходом планування операцій: Резніков пояснив, коли Україну візьмуть до НАТО

Про це Резніков розповів у інтерв’ю Укрінформу .

"Визначальними будуть три речі. Це – наявність цивільного-демократичного контролю над Збройними Силами – і у вигляді законодавства і реально побудованої інфраструктури. Тобто: міністр оборони – цивільний, заступник міністра – цивільні й т.д., впроваджують політики. Друге, це зрозумілі, прозорі, транспарентні, відповідальні процедури забезпечення Збройних Сил – від закупівель до всіх інших речей. Коли зрозуміло, як витрачаються кошти, як планується бюджетування – починаючи від уряду, парламенту", – наголосив міністр.

Очільник Міноборони пояснив, що закупівлю забезпечує структура NSPA – Агенція з підтримки та постачання в НАТО. Тому члени Альянсу хочуть, щоб виробники країн мали можливість продати одне одному боєприпаси чи техніку: "Це призводить до взаємосумісності збройних сил. Бо як планувати операцію, якщо різні снаряди, танки, кулі? Вся ця взаємосумісність пов'язана із закупками, плануванням".

Резніков вважає третім компонентом вступу України до Північноатлантичного альянсу – спільне планування операцій.

"Військові командування знають, як взаємодіють аналогічні військові командування в країнах-партнерах, є, відповідно, командування самого НАТО, яке чітко знає: тут – морпіхи, тут – льотчики, тут – десантники, тут – піхотинці, тут – танкісти, тут – артилеристи різних національностей, різних країн, але мають можливість спільно планувати, бо всі розуміють стандарти, як потім воювати й взаємодіяти. Все, три речі. Якщо країна відповідає цим трьом критеріям – вона стає країною НАТО", – заявляє міністр.

Резніков наполягає на тому, що Україна реформує свою оборонну сферу відповідно до стандартів НАТО і прагне забезпечити контроль над армією.

Що відомо про вступ України до Альянсу

Очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО. Президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою. Також міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Пізніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство у НАТО, а від настання справедливого миру виграють усі. Натомість американський президент сказав, що вважає, що питання стосовно вступу України до НАТО може бути розглянуте лише після закінчення війни проти РФ.

У липні міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Україна обов'язково вступить до НАТО, але лише після закінчення війни з Росією.

23 липня міністр оборони Резніков висловив думку, що влітку 2024 року Україну зможуть прийняти до НАТО. При цьому країни НАТО неодноразово говорили про те, що вступ України до Альянсу неможливий до завершення війни з РФ.

31 серпня посол Праги в Організації Північноатлантичного договору Якуб Ландовський заявив, що Україна може приєднатися до НАТО, тільки коли закінчаться бойові дії, оскільки НАТО не може прийняти нових членів, які перебувають у стані війни, бо це автоматично призведе до зобов’язання стати на їхній захист.

Очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш закликає дати Росії гарантії безпеки, а Україну не брати до НАТО.