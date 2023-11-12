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У Червінського не було повноважень координувати атаку на "Північний потік", - генерал Маломуж

12 листопада, 2023 неділя
18:49
Війна з Росією

Керівник Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. генерал Микола Маломуж вважає, що Роман Червінський непричетний і не міг координувати атаку на газопровід "Північний потік"

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"

"При всій повазі до Червінського, він не мав реальних повноважень координувати атаку на газопровід "Північний потік". Щобільше, він не мав для цього можливостей. Формат його діяльності не дозволяв таку операцію. У нього є чітко визначений реальний сектор дій. Зокрема, проведення локальних операцій, до прикладу, проти терористів та екстремістів. Такі операції він міг проводити на окупованій противником території, або на території самої Росії. Для атаки, подібної до "Північного потоку", потрібна велика професійна диверсійна група. Це дуже складна й детально спланована операція", - пояснив Маломуж.

Генерал назвав вкиди про участь Червінського в диверсії на "Північному потоці" інформаційною операцією РФ

"Червінський просто елементарно не міг цього зробити. І сьогодні всі наші партнери, які говорять, що це Україна підірвала цей газопровід, просто поширюють фейки. Україна навіть на стратегічному рівні не могла б підійти до такого типу операцій. Тому слід визнати, що це чітко спланована інформаційна операція РФ. Таким чином Росія не тільки хоче звинуватити Україну в підриві "Північного потоку", а підірвати перспективи постачання газу", - додав він.

Що передувало

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі Nord Stream сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу відбувся витік газу.

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів 26 вересня стався вибух. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи в ній слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства.

У березні стало відомо, що Данія не має наміру допускати представників Росії до розслідування вибухів. У квітні в Данії підтвердили, що російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом за чотири дні до того, як труби було підірвано.

У червні видання The Wall Street Journal написало, що ті, хто влаштував диверсію на газопроводах, могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки. При цьому видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яка, ймовірно, використовувалася для здійснення підриву газопроводів. Згідно з ними, судно заходило в польські води, відхилившись від курсу.

Водночас Польща спростувала причетність до підриву і підтвердила, що версія про причетність Росії залишається в силі.

10 жовтня 2023 року Польща надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах Nord Stream, але Берлін скептично ставиться до цієї інформації

Світ
Україна
Росія
Польща
Німеччина
газопровід
ГУР
Північний потік
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