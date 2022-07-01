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У Маріуполі росіяни готують порт для вивезення вкрадених ними ж зерна й металу через Сирію, - радник мера

1 липня, 2022 п'ятниця
11:11
війна з Росією судно з викраденим у Маріуполі металом

У Маріуполі росіяни очищують акваторію порту й запускають крани для вивезення вкрадених ними в Україні зерна й металу через Сирію

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Мародерство на державному рівні на низькому старті. Окупанти запустили буксирний кран для очищення суходного каналу та акваторії порту. З Маріупольського району окремо подано електрику і триває запуск портових кранів. Фактично, в першій декаді порт буде готовий для прйняття вантажів і відвантаження награбованого через основний глибоководний канал", - зауважив він.

Награбовані в Україні металопрокат і зерно російські окупанти збираються вивозити напряму через Сирію.

"Саме такий канал узгодили  при візиті на минулому тижні в Сирію куратор від Держдуми Росії Саблін та представники так званої ДНР. Росія продовжує красти все, що не змогла зруйнувати", - наголосив Петро Андрющенко.

  • 18 травня писали, що в Маріуполі росіяни намагаються відновити роботу торгового порту й вивезти до РФ зерно, метал і глину на десятки мільйонів доларів.
  • 28 травня омбудсман Людмила Денісова повідомила, що росіяни вивозять із Маріуполя до Ростова 3 тис. тонн металу, розміновуючи для цього порт і відновлюючи залізничне сполучення.
  • 29 травня Петро Андрющенко показав відео викрадення росіянами металу з міста.
  • 3 червня до порту Ростова прибуло російське судно з 2,5 тис. тонн металу, викраденого окупантами в Маріуполі.
  • 12 червня росіяни втретє викрали з Маріуполя метал до РФ.
  • 13 червня заступник мера Маріуполя Сергій Орлов також повідомив, російські загарбники масово викрадають український метал в Маріуполі. 

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Петро Андрющенко
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