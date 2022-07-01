Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Мародерство на державному рівні на низькому старті. Окупанти запустили буксирний кран для очищення суходного каналу та акваторії порту. З Маріупольського району окремо подано електрику і триває запуск портових кранів. Фактично, в першій декаді порт буде готовий для прйняття вантажів і відвантаження награбованого через основний глибоководний канал", - зауважив він.

Награбовані в Україні металопрокат і зерно російські окупанти збираються вивозити напряму через Сирію.

"Саме такий канал узгодили при візиті на минулому тижні в Сирію куратор від Держдуми Росії Саблін та представники так званої ДНР. Росія продовжує красти все, що не змогла зруйнувати", - наголосив Петро Андрющенко.

18 травня писали, що в Маріуполі росіяни намагаються відновити роботу торгового порту й вивезти до РФ зерно, метал і глину на десятки мільйонів доларів.

28 травня омбудсман Людмила Денісова повідомила, що росіяни вивозять із Маріуполя до Ростова 3 тис. тонн металу, розміновуючи для цього порт і відновлюючи залізничне сполучення.

29 травня Петро Андрющенко показав відео викрадення росіянами металу з міста.

3 червня до порту Ростова прибуло російське судно з 2,5 тис. тонн металу, викраденого окупантами в Маріуполі.

12 червня росіяни втретє викрали з Маріуполя метал до РФ.

13 червня заступник мера Маріуполя Сергій Орлов також повідомив, російські загарбники масово викрадають український метал в Маріуполі.

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