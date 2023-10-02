У Сенат США внесли законопроєкт, який забороняє безпекову допомогу Азербайджану

Сенатор США Гері Пітерс вніс законопроект, який забороняє США надавати допомогу Азербайджану у сфері безпеки, у відповідь на напади Баку на етнічних вірмен у Нагірному Карабаху.

Зазначається, що наприкінці вересня сенатор США перебував у Вірменії, відвідав вірмено-азербайджанський кордон, перебував біля Лачинського коридору.

"Уряд Азербайджану ясно дав зрозуміти, що він може і використовуватиме свої військові ресурси для здійснення жорстоких нападів на народ Вірменії та Нагірного Карабаху", - зазначив Пітерс.

Він додав, що США не можуть бути співучасниками азербайджанського насильства проти вірменського народу. За його словами, цей закон був ухвалений, щоб заблокувати додаткову американську допомогу Азербайджану доти, доки останній не припинить свою агресію в регіоні.

Пітерс також приєднався до групи законодавців, які закликають Міністерство фінансів США та Держдепартамент США ввести санкції щодо деяких урядовців Азербайджану у зв'язку з військовими нападами та жорстокою блокадою Нагірного Карабаху.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. 22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні у зв'язку зі здачею урядом національних інтересів у Карабасі.

Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян прокоментував події в Єревані та зазначив, що Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у країні.

27 вересня стало відомо, що під час "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху загинуло 192 азербайджанських військовослужбовці, ще 511 зазнали поранень.

Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули майже 100 тис. біженців.

Еспресо пояснює, чому відбулася нова війна в Карабасі у 2023 році та що чекає на регіон після швидкої операції Азербайджану.

У неділю, 1 жовтня, місія Організації Об'єднаних Націй вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху - її очолив високопоставлений представник ООН.