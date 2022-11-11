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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У Зеленівці окупанти заборонили місцевим переміщатися по селищу та обладнують рубежі, а також мінують дороги та інфраструктуру Херсонщини, - Генштаб

У Зеленівці окупанти заборонили місцевим переміщатися по селищу та обладнують рубежі, а також мінують дороги та інфраструктуру Херсонщини, - Генштаб

11 листопада, 2022 п'ятниця
07:46
війна з Росією російські окупанти

Росіяни, відступаючи, намагаються максимально пошкодити лінії електропередачі, елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області, а також виселяють місцевих із домівок на тимчасово зайнятих територіях

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Як зазначається, російські загарбники продовжують грабувати населені пункти, з яких відступають. Ворог також намагається максимально пошкодити лінії електропередачі, інші елементи транспортної та критичної інфраструктури Херсонської області.

"Триває примусове виселення місцевих жителів з окремих населених пунктів на тимчасово зайнятих противником територіях Херсонщини. У селищі Зеленівка противник заборонив жителям будь-які переміщення по населеному пункту та здійснює дообладнання системи оборонних рубежів", - йдеться в повідомленні.

У Тягинці та Козацькому окупанти замінували дороги та елементи інфраструктури, є факти підривів цивільного населення, кажуть у Генштабі.

  • 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області. В Міноборони України прокоментували можливий вихід армії РФ з Херсона, зазначивши, що "росіянам вірити не можна".
  • Своєю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що росіяни покидають Херсон без бою. Експерти зазначали, що на Херсонщині окупанти вже не мають позицій, де могли б влаштувати пастку ЗСУ.
  • 10 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Півдні звільнено вже 41 населений пункт. А українські сапери очистили вже майже половину з 300 тис. кв. км, замінованих окупантами.
  • Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцький зауважив, що в районі Херсона ще залишилось близько 20 тис. окупантів і їм можуть наказати "обороняти" місто. А міністр оборони України Олексій Резніков наголосив на тому, що Росії потрібно щонайменше тиждень, аби покинути Херсон.
  • Вночі на 11 листопада в ОК "Південь" також розповіли, що ситуація на їхньому напрямку залишається стабільно напруженою, а ЗСУ продовжують просуватись ближче до лівого берега Дніпра.
  • Так, за 9 листопада Збройними Силами України звільнено 12 населених пунктів на Херсонщині.

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російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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