Україна припиняє експорт електроенергії через ракетний обстріл РФ

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики України.

"Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також посилює енергетичний тиск на Європейський Союз. Українська електроенергія, яку ми експортували після синхронізації до ЄС, а також окремими лініями до Молдови і Польщі, допомагала Європі заміщати російський газ та підтримувала стабільність європейської енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією відомства, навіть після того, як була зупинена Запорізька атомна електростанція, що більше 7 місяців знаходиться в російській окупації, Україна виконувала свої зобов’язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії.

Але сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми.

"Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

10 жовтня Росія завдала ракетних ударів по центру Києва. Є поранені та загиблі.

Також обстріляли Дніпро.

На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.

На Полтавщині в одному з районів також було чути вибухи.

Згодом РФ завдала удару по критичній інфраструктурі Львівщини.