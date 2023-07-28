Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Україна з початку липня експортувала понад 2 млн тонн зернових

Україна з початку липня експортувала понад 2 млн тонн зернових

28 липня, 2023 п'ятниця
14:51
Економіка зерновий термінал

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 по 28 липня 2023 року) експортувала 2,046 млн т зернових та зернобобових

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що у нинішньому МР Україна вже експортувала 720 тис. т пшениці, 255 тис. т ячменю, 0,5 тис. т жита та 1,067 млн т кукурудзи.

Для порівняння: за перші 29 днів 2022/2023 МР Україна експортувала 1,405 млн т зернових та зернобобових, у тому числі 325 тис. т пшениці, 131 тис. т ячменю та 941 тис. т кукурудзи. У липні торік Україна не експортувала жито.

Також додається, що з початку 2023/2024 МР Україна експортувала 12,3 тис. т борошна (проти 4,9 тис. т за перші 29 днів попереднього МР).

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

Пізніше міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою. Також стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів. 

27 липня президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безкоштовно постачати своє в країни Африки. Саме це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав "жменькою пожертв".

Світ
Україна
зерно
Війна з Росією
Читайте також:
Ворскла
27 липня, 2023 четвер
"Ворскла" - "Діла": де та коли дивитися матч Ліги конференцій
За матеріалами ДБР суд арештував майно родини ексвоєнкома Борисова
27 липня, 2023 четвер
Понад 2 га землі, будинки, квартири й 6 авто: суд арештував майно родини одеського ексвійськкома Борисова
Антоніу Гутерреш
28 липня, 2023 п'ятниця
Гутерреш відреагував на путінський зерновий хабар африканським посіпакам, назвав його "жменькою пожертв"
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.83
  • EUR
    Купівля 41.02
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
28 липня
15:35
календар
Зеленський підписав закон про перенесення свят за новоюліанським календарем. Що змінилося
15:34
Ексклюзив
втрати окупантів
На Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ за добу знищили 47 окупантів, іще 125 поранили, - Череватий
15:22
На фото: Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані
Прем'єр-міністр Катару прибув до України
15:22
Російський командир Микола Гостєв
СБУ оголосила підозру російському генералу Гостєву, причетному до бомбардування Маріуполя
15:17
Батьківщина-Мати
Тризуб для Батьківщини-Матері: Запоріжсталь назвала безпідставною відмову Мінкульту від української сталі, наданої безкоштовно
15:16
дипломати відвідали деокупований Ізюм
Деокупований Ізюм відвідали дипломати Швеції, Канади та Швейцарії
15:12
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:12
Брянська область
Росіяни планують диверсії проти власного населення в Брянській області, - Центр нацспротиву
14:03
ЗСУ
Сирський: на Лиманському та Куп'янському напрямах Сили оборони не втратили жодної позиції
14:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Якими мають бути музей Голодомору та його директорка? 
13:59
вагітність
Робити чоловікові масажі, готувати, прибирати і все це з усмішкою: в Японії поширювали листівки з порадами для вагітних, а тепер вибачаються
13:54
Огляд
Оленівка. Місце трагедії
Було два вибухи, а в тих, хто рятувався, стріляли: що відомо про теракт в Оленівці після року трагедії
13:33
Аналітика
Залізорудний кар'єр
Як блокування морських портів впливає на українську залізорудну галузь, - дослідження
13:31
Літак "Мрія"
Знищення "Мрії" окупантами: екскерівника "Антонова" судитимуть за службову недбалість
13:29
"Зуби дракона". Ілюстрація
ЗСУ на півдні вийшли на критично важливу російську оборонну лінію, — CNN
13:27
WhatsApp
У WhatsApp з'явилися відеоповідомлення
12:59
Приват24
У Приват24 з'явилася нова функція з переказом на свою карту
12:57
Національна премія України імені Тараса Шевченка
Портников, Цілик, "Хорея Козацька": Зеленський підписав указ про нагородження Шевченківською премією
12:33
Обстріл РФ Донеччини
За добу ворог обстріляв 8 областей України: 1 загиблий, 12 поранених. Ситуація в регіонах
12:23
Рада просить ЮНЕСКО позбавити Росію членства
12:20
Оновлено
ЧВК Вагнер
У Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців ПВК Вагнера, один БТР був із українським номером, - Гаюн
12:02
OPINION
Анатолій Амелін
Не можуть раби перемогти вільну людину
11:44
На фото: начальник та інспектор колонії в Оленівці
Фізичне та сексуальне насильство щодо полонених: керівників колонії в Оленівці підозрюють у воєнних злочинах
11:36
Центр Дія.Бізнес
Україна отримає 3,75 млн євро на підтримку бізнесу у межах проєкту UkraineReady4EU Project
11:26
Партнерський матеріал
Шлях від раю до пекла і назад: як відбудовували Парадайз, знищений масштабними лісовими пожежами
11:26
Знешкодження ворожої ДРГ
Ворог знову намагався зайти на Сумщину: прикордонники відбили атаку ДРГ
11:11
Ексклюзив
Помісний Собор Православної Церкви України
1035 років українському християнству: яка ситуація з переходом московського патріархату
11:09
Анатолій Шарій
Шарія та ексочільника поліції Вінниччини судитимуть за роботу на ФСБ
11:04
Огляд
міжнародний огляд
ЗСУ посилюють наступ і досягли "зубів дракона" на півдні, а Путін зваблює шість країн Африки. Акценти світових ЗМІ 28 липня
10:59
Зеленський
"Не віримо, що РФ не захоче повернутися з агресією": Зеленський сказав, якою має бути перемога України
10:54
Віктор Медведчук
Проєкт "Другая Украина": Медведчук та пропагандист Жарких заснували антиукраїнську організацію в РФ
10:23
На Філіппінах перекинувся пасажирський човен: 26 людей загинули
10:22
ПВК Вагнер
"Нагнітають ситуацію": у Держприкордонслужбі розповіли про дії ПВК Вагнера у Білорусі
10:22
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 липня: ціни на долар, євро, злотий
10:19
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Звільнення Старомайорського дає змогу ЗСУ активізуватися на захід і схід від нього, - Згурець
10:15
Києво-Печерська лавра
Києво-Печерська Лавра подала до суду через експертизу про наявність зв’язків УПЦ з МП
10:00
OPINION
Вадим Денисенко
Москва використовує ракетний козир у політиці
09:59
"Остання російська провокація": президентка Грузії відреагувала на прибуття в Батумі лайнера з російськими туристами і протести місцевих
09:40
війна Україна
Україна відзначає День Державності: історія й традиції
09:40
Дрони
США виділили Україні дрони Skydio для документування воєнних злочинів РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV