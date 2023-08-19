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Український експорт зернових знизився на третину після виходу РФ із "зернової угоди", - Bloomberg

19 серпня, 2023 субота
20:17
Економіка зерно, порт

Український експорт зернових впав на третину унаслідок виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи: за оцінками аналітиків, постачання знизились на понад мільйон тонн

Про це пише Bloomberg

Зазначається, що зменшення кількості імпорту продовольства може спричинити регрес для економіки України та становить небезпеку для глобальної продовольчої безпеки. Це відбувається навіть попри те, що ЄС від початку повномасштабного вторгнення виділив 1 мільярд євро на розбудову альтернативних шляхів сполучення.

За оцінками аналітичної компанії УкрАгроКонсалт, з моменту виходу РФ із зернової угоди до 15 серпня Україна експортувала лише 3,2 мільйона тонн зернових, рослинних олій та шротів, порівняно з 4,4 та 4,8 мільйона тонн у травні та червні відповідно. 

Наразі США разом із європейськими партнерами працюють над тим, щоб змінити постачання морем на річкове, зокрема, річкою Дунай. Проте, за словами представника Українського клубу аграрного бізнесу, існують проблеми з логістикою: через затори на дорогах деякі вантажі потребують в чотири рази більше часу, щоб дістатися Дунаю, ніж місяць тому. Це призводить до збільшення транспортних витрат. 

Під час транспортування залізницею, час очікування на прикордонних переходах у напрямку європейських країн наразі становить близько 5-6 днів. Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко у коментарі Bloomberg повідомив, що наразі компанія готується до збільшення експорту зернових залізничними шляхами. 

Водночас експорт російського зерна почав зростати: за прогнозами, в сезоні 2023-2024 років він становитиме майже чверть світової торгівлі пшеницею.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі. 16 серпня з Одеси вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії "зернової угоди".

Україна
Росія
зерно
Війна з Росією
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