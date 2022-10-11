Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Нібито ми не заважаємо росіянам жити. Це не так, ми їм заважаємо жити у їхній імперській тоталітарній реальності. Вони живуть інакше, вони інша цивілізація. Не тільки для Путіна і його найближчого оточення, а й для багатьох росіян ми – як кістка в горлі", - сказав Йосиф Зісельс.

Співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (ВААД) України зазначив, що росіяни вбивають і руйнують усе, що українці збудували за 30 років незалежності, оскільки вони не можуть змиритися, що Україна живе краще, ніж Росія.

"Бо ми показуємо своїм життям, що навіть при такій, не дуже розвиненій демократії, при великих проблемах, які є в нашому суспільстві, ми живемо краще, ніж вони. Це примушує росіян приходити до нас, вбивати, руйнувати, залякувати тільки для того, щоб зруйнувати те, що ми набудували за ці 30 років незалежності. Бо це не сумісно з їхнім життям. Вони не такі. У них інше життя, інші цінності, скоріше антицінності", - додав він.

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