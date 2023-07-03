Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Умови вступу України до НАТО буде визначено після закінчення війни, – Пісторіус

Умови вступу України до НАТО буде визначено після закінчення війни, – Пісторіус

3 липня, 2023 понедiлок
14:32
Світ міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Умови вступу України до НАТО буде визначено після закінчення війни проти російських окупантів. Це пов'язано з тим, що Альянс не хоче бути стороною конфлікту

Про це в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Під час Вільнюського саміту вперше відбудеться засідання Ради Україна – НАТО на рівні глав держав чи урядів. Таким чином, Київ отримає рівноправне місце за столом цього органу Альянсу. Це великий крок до адаптації до структур і процесів НАТО", - підкреслив міністр.

За словами Пісторіуса, він і генсек НАТО Єнс Столтенберг зійшлися на думці, що "Альянс ніколи не повинен ставати стороною конфлікту".

"Тому ми не зможемо відповісти на питання щодо вступу України до НАТО, поки в Україні триває війна. Тільки тоді ми всі, а союзників, я думаю, тоді буде 32, разом зі Швецією, разом з Україною вирішуватимемо умови вступу до Альянсу", - наголосив очільник міноборони Німеччини.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Новини
Україна
Війна з Росією
НАТО
Читайте також:
2 липня, 2023 неділя
Військовим РФ заборонили узгоджувати місця своєї дислокації з колаборантами з окупаційних адміністрацій
Андрій Піонтковський
2 липня, 2023 неділя
Путін уже не може віддавати наказів щодо ядерної зброї та спричинення інших екологічних катастроф, - Піонтковський
Молодіжна збірна України, Україна U21
3 липня, 2023 понедiлок
Україна перемогла Францію в чвертьфіналі молодіжного Євро-2023 та вийшла на Олімпіаду
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.7
    Купівля 36.7
    Продаж 37.45
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
3 липня
15:00
Ракетний обстріл
Не треба розслаблятися: Ігнат про зниження інтенсивності російських обстрілів Києва
14:59
Оновлено
Суми
Росіяни вдарили по двох багатоповерхівках у Сумах: 16 поранених, загинула людина
14:52
вибори до Держдуми
У Росії припустили ймовірність скасування "виборів" на тимчасово окупованих територіях України
14:40
Незаконний перетин кордону
Обіцяв переправити чоловіка за кордон за 250 тис грн: у Києві судитимуть "адвоката"
14:39
Молодіжна збірна України, Україна U21
"Не привід зупинитися": Ребров відреагував на вихід молодіжної збірної України на Олімпіаду-2024
14:37
Зеленський
Зеленський пояснив, чому зустрічався з директором ЦРУ Бернсом таємно
14:21
сонце
Сонячно та спекотно, окрім одного регіону: синоптик Наталка Діденко про погоду на 4 липня
14:15
Володимир Зеленський
Поки Крим окупований, війна не скінчиться, - Зеленський
14:12
Штучний інтелект, ШІ
Японія схиляється до м’якіших правил щодо штучного інтелекту, порівняно з ЄС, - професор Мацуо
14:09
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:04
OPINION
Валерій Пекар
Про москвоцентризм американського істеблішменту
14:00
Ексклюзив
Наративи Кремля підтримують не лише Орбан та Сіярто, а й угорці,- дипломат Огризко
13:57
путін
Відповідь Путіна на збройний заколот ПВК Вагнера була слабкою, - Зеленський
13:38
android robot
У Південній Кореї робот-андроїд вперше диригував на виступі національного оркестру
13:34
Василь Грицак
У Росії оголосили в розшук ексголову СБУ Василя Грицака
13:30
росія хакер
Росія отримала технології для відслідковування переписок у зашифрованих месенджерах, - NYT
13:21
укриття
Як потрапити в укриття, розташоване у школі: відповідь КМДА
13:20
Патрік ван Леувен (праворуч)
"Шахтар" призначив нового головного тренера
13:12
Ексклюзив
ЗАЕС
Серйозних наслідків я не очікую: ексголовний інженер Чорнобильської АЕС про можливий теракт окупантів на ЗАЕС
13:03
Вертоліт Ка-52
На Бердянському напрямку морські піхотинці збили з "джавеліна" російський гелікоптер Ка-52
13:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Захід планує безпеку України поза членством у НАТО, Росія вбила українську письменницю, ЗАЕС живе на межі ядерної катастрофи. Акценти світових ЗМІ 3 липня
13:02
путін та шойгу
Шойгу вперше прокоментував спробу заколоту вагнерівців у Росії
13:01
Ганна Маляр
Кремль гарячково доукомплектовує поліційні підрозділи на ТОТ: Маляр назвала причину поспіху
12:52
Adidas показав спільну колекцію з українським брендом KseniaSchnaider
12:50
Вікторія Амеліна
В Україні влаштували розпродаж книжок Вікторії Амеліної, яка загинула від удару РФ по Краматорську. Кошти передадуть на засновану нею ГО
12:48
Сергій Алєксєєв заявив про політичну розправу через захист Кличка та Атрошенка, а також депутатів "Євросолідарності"
12:42
Мелітополь
До Мелітополя на зміну вагнерівцям перекидають військових з Дагестану, Північної Осетії та підрозділу "Шторм", - мер Федоров
12:38
Кримський міст
Довжина черги на Кримський міст з боку Росії розтяглася на 13 км
12:35
гаряча вода
НКРЕКП скасувала підвищення тарифів на холодну воду в Україні
12:22
Дмитро Медведєв
"Не тільки можливий, а й цілком імовірний": Медведєв знову пригрозив світу "ядерним апокаліпсисом"
12:12
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Генпрокурор: Путін підтвердив, що ПВК Вагнера належала до російської армії
12:07
алкоголь
Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови у першому кварталі 2023 року
12:06
евакуація
Чверть українців залишили свої домівки через російську агресію, – британська розвідка
12:04
OPINION
Олексій Тимофіїв
Ким бути — ваша справа, що публічно робити в соціумі під час війни, — не тільки ваша
11:49
укриття
В Україні укриттями забезпечено 67,8% навчальних закладів, – МОН
11:44
військкомат
Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку
11:25
Unilever
Виробник Domestos, Lipton, Axe та Dove: британська корпорація Unilever потрапила до переліку міжнародних спонсорів війни
11:23
Затримання ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча
Ексначальник управління СБУ у Криму Кулініч постане перед судом за держзраду
11:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: що з цінами на долар та євро
11:20
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
У держдумі РФ підтвердили депортацію 700 тис. українських дітей за роки війни в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV