Про це звітував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зазначається, що упродовж 29 грудня військові РФ 81 раз обстріляли Херсонську область. Росіяни здійснювали атаки з артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів.

Херсон опинився під ураженням 27 разів: снаряди поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, приватні й багатоквартирні будинки, промислові підприємства та магазин.

Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, вранці 29 грудня РФ завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. МВС повідомило про трьох загиблих і шістьох поранених українців унаслідок російської атаки, ДСНС - про пошкодженння 28 об'єктів, з них 10 - критичної інфраструктури.

Вже в ніч з 29 на 30 грудня російський агресор атакував Київ та область дронами-камікадзе. ППО вдалося збити безпілотники.

Вночі 30 грудня українські воїни збили 16 ударних дронів РФ на території України.

Упродовж ночі й уранці 30 грудня росіяни обстрілювали всю лінію фронту на Донеччині, під ураженням опинилися Лисичанський, Горлівський, Донецький та Волноваський напрямки.

Уранці 30 грудня російські загарбники обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Зафіксовано 60 прильотів з мінометів.

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