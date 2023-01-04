В окупованій Василівці на Запоріжжі знищено російську військову комендатуру, - мер Мелітополя Федоров
4 січня у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області жителі чули вибух. Мер Мелітополя Іван Федоров пише, що під прицілом була військова комендатура РФ
Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Ворожа військова комендатура у Василівці - всьо!" - написав Федоров.
Мер повідомив, що 4 січня російські загарбники скаржаться на українських захисників на Запорізькому напрямку, а саме за "просмаження" військової комендатури у місті Василівка.
Федоров пише, що загиблих та постраждалих рашистів кілька десятків.
"Чекаємо на гарні новини від Генштабу! Слава ЗСУ!" - додав міський голова Мелітополя.
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