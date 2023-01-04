Про це інформує міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Ворожа військова комендатура у Василівці - всьо!" - написав Федоров.

Мер повідомив, що 4 січня російські загарбники скаржаться на українських захисників на Запорізькому напрямку, а саме за "просмаження" військової комендатури у місті Василівка.

Федоров пише, що загиблих та постраждалих рашистів кілька десятків.

"Чекаємо на гарні новини від Генштабу! Слава ЗСУ!" - додав міський голова Мелітополя.

29 грудня 2022 року керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталя Гуменюк в етері Еспресо розповіла, що Збройні Сили України продовжать тиск на росіян в окупованому Мелітополі Запорізької області - робота буде ще більш потужною і вона буде протягом тривалого часу.

30 грудня 2022 року мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російська загарбники не виплачують зарплату колаборантам на тимчасово окупованих територіях.

У ніч на 2 січні в тимчасово окупованому Мелітополі лунали звуки вибухів. Міський голова Іван Федоров наголошує на втратах російських загарбників.

У тимчасово окупованому Мелітополі на новорічні свята перестало працювати пропагандистське рос-ТБ, частина телеканалів не показувало.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські медики тікають з тимчасово окупованого міста через надвисоку кількість поранених окупантів та їхню наркотичну та алкогольну нетверезість.