В Україні розпочали тестування автономного дрона-розміновувача вітчизняного виробництва

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ST1 - автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту - потужний мікрокомп’ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, ST1 може працювати у 4 рази швидше, ніж людина, тож з його допомогою процес розмінування українських територій відбуватиметься швидше. Оскільки дрон може працювати автономно, сапери ДСНС, ЗСУ та Нацполіції зможуть керувати ним та шукати міни з безпечного місця.

Наразі команда виготовила експериментальний зразок дрона-розміновувача: його активно тестують у польових умовах, щоб удосконалити та масштабувати виробництво.

Що відомо про мінну небезпеку в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

Улітку в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь. У серпні перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

20 вересня в Мінекономіки повідомили, що з початку року було обстежено понад 200 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування. 120 тис. га вже використовують аграрії.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro. А уряд Швейцарії надасть Україні понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування упродовж наступних 4 років.

На Міжнародній донорській конференції в Загребі представники Хорватії, Іспанії, Швейцарії, Норвегії, Словенії, Словаччини, Австрії та Швеції оголосили про виділення 143 млн євро на допомогу в розмінуванні українських територій.

Людям не радять відвідувати поля, лісосмуги та інші відкриті території, які не обстежили сапери. Особливо це стосується деокупованих територій.