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В Україні створять правозахисний штаб для надання світу інформації щодо полонених

9 листопада, 2022 середа
16:15
Суспільство мітинг родин зниклих безвісти та полонени воїнів

В Офісі президента заявили про створення правозахисного штабу, де оприлюднюватимуть інформацію для світу щодо українських полонених

Про це інформують на сайті глави держави.

За ініціативою керівника Офісу президента Андрія Єрмака на засіданні учасники ухвалили рішення про створення інформаційного правозахисного штабу, який оприлюднюватиме важливі для світової правозахисної спільноти та ЗМІ дані щодо порушення прав людини під час російської агресії. 

Фото з сайту www.president.gov.ua

Штаб стане майданчиком для інформаційної підтримки питань українських полонених і працюватиме безперервно.

"У ХХІ столітті ми дожилися до того, що в центрі Європи існують концтабори. Я маю на увазі не лише Оленівку, а й інші жахливі місця. Ми маємо тиснути на Російську Федерацію з усіх боків, тримати це питання у фокусі на всіх міжнародних майданчиках і робити все, що від нас залежить, аби отримувати інформацію та працювати над тим, щоб з’явилася міжнародна місія", – наголосив Єрмак.

Закликали українські й міжнародні правозахисні організації долучатися до роботи штабу.

Крім того, запропоновано створити інтерактивну виставку, присвячену українським полоненим, яких утримує РФ. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець переконаний, що нині Міжнародний комітет Червоного Хреста продемонстрував свою неефективність і навіть небажання контролювати дотримання Росією норм гуманітарного права та Женевської конвенції.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото з сайту www.president.gov.ua

"Як правозахисники ми повинні шукати нові майданчики, нові механізми, щоб впоратися із цим викликом. Тому запрошую всіх приєднатися до цієї ініціативи та долучати колег з усього світу", – наголосив Лубінець.

Уповноважений також заявив, що міжнародна спільнота омбудсменів підтримує створення нових місій і майданчиків, де порушуватимуться питання прав українських військовополонених і цивільних заручників, а також депортованих дітей, яких РФ продовжує вивозити з тимчасово окупованих територій.

  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинула 41 людина, 130 - були поранені. 
  • 30 серпня стало відомо, що азовців в Оленівці могли підірвати зарядом від вогнемета.
  • Співвробітники Червоного Хреста зафіксували дані близько 1800 захисників Маріуполя, які виходили з обложеного російськими окупантами заводу "Азовсталь", але не може їх відвідати.
  • Міжнародний комітет Червоного Хреста не припинив свою роботу в Україні через побоювання про безпеку своїх працівників, як повідомлялось раніше.
  • Зеленський заявив, що Червоний Хрест не має доступу до українських полонених військових, яких піддають тортурам росіяни, однак організація й не намагається щось зробити, щоб знайти спосіб потрапити до них. 13 жовтня Україна поставила "безальтернативну вимогу" приватній гуманітарній установі "Міжнародний Комітет Червоного Хреста" протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені. В іншому випадку наша країна буде застосовувати всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання.
  • Посол Росії у Ватикані Олександр Авдєєв заявив, що обмін полоненими відбувається з урахуванням списків полонених військовослужбовців ЗСУ, які передає Папа Римський Франциск.  

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Росія
російська армія
полонені
війна з Росією
окупанти
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