В українському МЗС заперечили, що Вашингтон вів консультації щодо "Північного потоку-2" перед переговорами з Берліном

Про це заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Європейській правді".

"Українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини" - зазначив речник українського дипвідомства.

Така заява з боку МЗС України прозвучала після того як представник Держдепу заявив про те, що Вашингтон активно консультувався з Києвом при підготовці угоди з Берліном щодо трубопроводу "Північний потік-2" і включив запропоновані українською стороною ідеї в текст угоди.



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"Водночас, ми продовжуємо діалог із усіма нашими партнерами щодо бачення шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ та посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом" - зауважив Ніколенко.



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"Немає сумнівів, що єдиним вигодонабувачем кризи в нашому регіоні є Росія. Відповідно ми вважаємо, що США та Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз "Північного потоку-2" - додав український дипломат.

