В українському МЗС заперечили, що Вашингтон вів консультації щодо "Північного потоку-2" перед переговорами з Берліном
В МЗС заявили, що українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини щодо "Північного потоку-2"
Про це заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Європейській правді".
"Українська сторона не долучалася до переговорів та погодження пакету домовленостей США та Німеччини" - зазначив речник українського дипвідомства.
Така заява з боку МЗС України прозвучала після того як представник Держдепу заявив про те, що Вашингтон активно консультувався з Києвом при підготовці угоди з Берліном щодо трубопроводу "Північний потік-2" і включив запропоновані українською стороною ідеї в текст угоди.
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"Водночас, ми продовжуємо діалог із усіма нашими партнерами щодо бачення шляхів зменшення ключових енергетичних загроз з боку РФ та посилення енергетичної стійкості України та Центральної Європи загалом" - зауважив Ніколенко.
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"Немає сумнівів, що єдиним вигодонабувачем кризи в нашому регіоні є Росія. Відповідно ми вважаємо, що США та Німеччина мають відповідально поставитися до нейтралізації загроз "Північного потоку-2" - додав український дипломат.
- Нагадаємо, 12 червня канцлер Німеччини Ангела Меркель, за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом, заявила, що Берлін та Вашингтон наполягають на збереженні транзиту російського газу Україною після запуску "Північного потоку-2"
- На думку голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, Євросоюз має гарантувати транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2".
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ЄС має можливість обмежити поставки газу "Північним потоком-2"
- Згодом американське видання Politico поширило інформацію, ніби США змушували Україну мовчати щодо питання "Північному потоку-2"
- Цю тезу заперечив радник Держдепу Дерек Шолле, коли відвідав Київ у середу, 21 липня
- Того ж дня США та Німеччина підписали угоду щодо "Північного потоку-2"
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