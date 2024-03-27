Чи буде мобілізація з 18 років: у Міноборони пояснили, що передбачає законопроєкт

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на телеграм-канал Міністерства оборони України.

У Міноборони наголошують, що у законопроєкті № 10449 пропонується мобілізація від 25 до 60 років.

Проте з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка. Деякі категорії громадян звільняються від БВП.

Замість строкової передбачається базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний.

Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби.

Чи можлива мобілізація з 18 років

"Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку", - наголошує Міністерство оборони України.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада України на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.