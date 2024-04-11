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Головна Війна з Росією "Іншого місця для Patriot наразі немає": Кулеба запросив партнерів, від яких залежить постачання систем ППО, провести ніч у Харкові

"Іншого місця для Patriot наразі немає": Кулеба запросив партнерів, від яких залежить постачання систем ППО, провести ніч у Харкові

11 квітня, 2024 четвер
15:46
Війна з Росією система протиповітряної оборони Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи російський обстріл у ніч на 11 квітня, знову наголосив на необхідності надання Україні систем Patriot

Про це він написав у соцмережі X.

"За ніч Росія випустила по Україні понад 80 ракет і безпілотників, в основному по об’єктах критичної цивільної інфраструктури. Шість із них були балістичними ракетами. Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця "петріотам" наразі немає", - підкреслив Кулеба.

"Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їхнє забезпечення України, провели хоча б одну ніч у Харкові, усі необхідні рішення були б прийняті швидко", - додав дипломат.

Варто зазначити, що нещодавно Кулеба вже робив подібну заяву. 3 квітня міністр заявив, що всі наявні у світі батареї Patriot, які можуть бути надані Україні, держава повинна отримати якнайшвидше. Кулеба додав, що вже ідентифікував партнерів, які мають у наявності системи ППО.

"І попросив не шукати відмовки, чому неможливо їх доставити, взяти їх і доставити. І зараз буде вестися робота над цим питанням", – сказав він.

А 10 квітня Кулеба сказав, що Україна знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем.

Теги:
Світ
Україна
Дмитро Кулеба
допомога Україні
зброя для України
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