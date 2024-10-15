"Хотілось би почути про дії західних партнерів": заступник командира 3-ї ОШБр щодо піхоти КНДР у війні проти України
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін звернув увагу на залучення піхотинців з КНДР до війни російських терористів проти України
Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram-каналі.
"Хотілось би почути про якісь дії наших західних партнерів після залучення піхотних північнокорейських підрозділів до війни в Україні. На симетричність сподіватись не доводиться, просто хоча б якась реакція була. На очах у всього світу вибудовується дуже потужна та згуртована вісь зла, проти якої Захід не може нічого запропонувати, крім смішних заяв та неробочих санкцій. В комплекті з хвилюванням та занепокоєнням", - йдеться у повідомленні.
За словами заступника командира 3-ї ОШБр, думати, що світ не зануриться у війни, дуже наївно та необачно.
"Як і не готуватись до них, адже це найперше, що потрібно робити, якщо справді хочеш миру", - додав Жорін.
- 4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.
- У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.
- 15 жовтня російський диктатор Володимир Путін вніс на розгляд до держдуми проєкт про ратифікацію договору про "всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ та КНДР.
- Після цього стало відомо, що 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.81Продаж 45.47
- Актуальне
- Важливе