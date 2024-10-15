"Хотілось би почути про дії західних партнерів": заступник командира 3-ї ОШБр щодо піхоти КНДР у війні проти України

Про це Максим Жорін написав у своєму Telegram-каналі.

"Хотілось би почути про якісь дії наших західних партнерів після залучення піхотних північнокорейських підрозділів до війни в Україні. На симетричність сподіватись не доводиться, просто хоча б якась реакція була. На очах у всього світу вибудовується дуже потужна та згуртована вісь зла, проти якої Захід не може нічого запропонувати, крім смішних заяв та неробочих санкцій. В комплекті з хвилюванням та занепокоєнням", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника командира 3-ї ОШБр, думати, що світ не зануриться у війни, дуже наївно та необачно.

"Як і не готуватись до них, адже це найперше, що потрібно робити, якщо справді хочеш миру", - додав Жорін.