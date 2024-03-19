Мобілізація є лише невеликою частиною: у Раді резервістів Сухопутних військ розповіли про підготовку резервів ЗСУ
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що мобілізація особового складу є лише першим етапом підготовки резервів Сил оборони
Про це він розповів в етері Еспресо
"Важливо наголосити, що мобілізація є лише частиною великої роботи з підготовки резервів. Далі потрібна підготовка, навчання й озброєння. Теж важливо створити тили й додаткові резерви та бази. Оскільки будь-яка зброя має властивість зношуватись та втрачатись і її потрібно поповнювати. До того ж мобілізація особового складу теж лише частина роботи. Важливо, щоб була підготовка мобілізованого особового складу. Також потрібно окремо навчати сержантський та офіцерський склад війська", - пояснив Тимочко.
За словами Тимочка, щодо мобілізаційних заходів, то Україні важливо більше уваги приділяти уваги навчанню офіцерів.
"Також важливо наголосити саме на навчанні офіцерського складу. Оскільки їхнє навчання має бути зовсім іншого рівня підготовки. Ось це правильно. Тому серйозно брати до уваги слова американського конгресмена Ліндсі Грема про те, що нам потрібно більше мобілізувати людей, не варто. Втім, і не реагувати на них не варто. Це наші партнери й ми маємо вести діалог для покращення наших спроможностей на полі бою", - додав він.
Що відомо про мобілізацію в Україні
19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.
8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.
11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.
Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.
Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.
Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.
7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.
За прогнозами нардепа Ярослава Железняка, законопроєкт можуть ухвалити в другому читанні у середині квітня. Відповідно, документ набуде чинності в середині травня.
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