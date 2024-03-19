Мобілізація є лише невеликою частиною: у Раді резервістів Сухопутних військ розповіли про підготовку резервів ЗСУ

Про це він розповів в етері Еспресо

"Важливо наголосити, що мобілізація є лише частиною великої роботи з підготовки резервів. Далі потрібна підготовка, навчання й озброєння. Теж важливо створити тили й додаткові резерви та бази. Оскільки будь-яка зброя має властивість зношуватись та втрачатись і її потрібно поповнювати. До того ж мобілізація особового складу теж лише частина роботи. Важливо, щоб була підготовка мобілізованого особового складу. Також потрібно окремо навчати сержантський та офіцерський склад війська", - пояснив Тимочко.

За словами Тимочка, щодо мобілізаційних заходів, то Україні важливо більше уваги приділяти уваги навчанню офіцерів.



"Також важливо наголосити саме на навчанні офіцерського складу. Оскільки їхнє навчання має бути зовсім іншого рівня підготовки. Ось це правильно. Тому серйозно брати до уваги слова американського конгресмена Ліндсі Грема про те, що нам потрібно більше мобілізувати людей, не варто. Втім, і не реагувати на них не варто. Це наші партнери й ми маємо вести діалог для покращення наших спроможностей на полі бою", - додав він.