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Ексклюзив

НАТО гіпотетично розв'язує руки Польщі розгорнути систему ППО в Україні, - військовий експерт Ступак

11 березня, 2024 понедiлок
15:59
Війна з Росією ЗРК NASAMS

Сьогодні країни західної Європи підвищують ставки. Вони дистанціювалися щодо підтримки України

Про це розповів військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак у етері телеканалу "Еспресо".

"Подальший розвиток подій може бути наступним. От згадайте: минулого року НАТО взагалі не розглядало можливості відправлення іноземних військ в Україну. Зараз вони дистанціювалися. Альянс окремо як організація, а усі країни приймають рішення самостійно. Тобто, в Альянсі їх не тримають. Мовляв, якщо є добра воля - розміщуйте війська. Це гіпотетично розв'язує руки Польщі розгорнути свою систему ППО в напрямку України. Тобто орієнтовно, дуже так суб'єктивно, до західних околиць Львова вони можуть розтягнути свою ППО і утримувати цю територію України під своєю парасолькою ППО. Поляки можуть захищати нас від російських ракет, безпілотників тощо. Такий варіант розвитку подій дуже непоганий", - повідомив він.

Сьогодні триває гра на випередження. Тепер ставки підвищують країни західної Європи, а не Росія. Малоймовірно, що війська НАТО, будучи в Україні, братимуть участь у боях на Донеччині, але охорона державного кордону - цілком можливий варіант, каже Ступак.

"Зараз європейці починають підіймати ставки, росіяни тепер будуть змушені реагувати. Не думаю, що військові країн НАТО, якщо будуть знаходитись в Україні, братимуть участь у бойових діях під Авдіївкою чи Роботиним. Єдиний варіант, як на мене, - охорона державного кордону, допомога українським прикордонникам, починаючи від Волинської області, закінчуючи Чернігівською. Ймовірно, будуть нести службу в акваторії Чорного моря, охороняти судна,  які беруть участь у "зерновій угоді", - це як варіант", - додав він.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

11 березня президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка України військами країн НАТО безпосередньо на її території не порушуватиме жодних міжнародних норм.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Польща
ЄС
військові
ППО
НАТО
Військові новини
допомога Україні
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