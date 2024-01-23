Попри відсутність у США коштів для України, "Рамштайн" важливий для координації зусиль союзників, - Пентагон

Про це на брифінгу оголосила речниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

Представниця Пентагону зазначила, що попри відсутність у США коштів для додаткової допомоги Україні "Рамштайн" важливий як майданчик координації зусиль союзників.

"Це буде ще одна можливість обговорити певні віхи, яких потрібно досягти, а також продовжити координацію того, що – навіть якщо ми зараз не можемо надавати безпекову допомогу – наші партнери продовжують це робити", – пояснила Сінгх.

Вона повторила заклик до Конгресу США схвалити додаткове фінансування для потреб України якнайшвидше.

За словами Сінгх, Остін проведе засідання "Рамштайну" зі своєї резиденції, "де відновлюється після нещодавніх медичних процедур".

"Ця Контактна група продовжує робити реальні зміни в режимі реального часу, що є свідченням нашої колективної рішучості протистояти наступу Росії на демократію, суверенітет і заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку", – додала вона.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. До групи входять представники понад 50 країн світу.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 17 засідань. Перша зустріч відбулася у квітні 2022 року на авіабазі ВПС США "Рамштайн" у Німеччині.

Останнє засідання "Рамштайну" відбулося 22 листопада 2023 року у віртуальному форматі.

Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 23 січня.

Що відомо про лікування Ллойда Остіна

6 січня повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін ще 1 січня потрапив до лікарні. 7 січня міністр оборони США Ллойд Остін заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону.

8 січня стало відомо, що президент США Джо Байден не має наміру звільняти шефа Пентагону Ллойда Остіна після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували. 9 січня на тлі скандалу в США, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони Ллойда Остіна речник Пентагону генерал Патрік Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.

11 січня стало відомо, що Міністр оборони США Ллойд Остін, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно.

15 січня міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні. За словами лікарів, глава Пентагона одужує та певний час працюватиме віддалено.

18 січня у Пентагоні повідомили, що Ллойд Остін планує особисто взяти участь у засіданні групи "Рамштайн" наступного тижня в режимі онлайн-включення.