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Правозахисники з'ясували, де живуть 378 викрадених РФ і "влаштованих у сім'ї" українських дітей

16 січня, 2024 вiвторок
21:56
Війна з Росією Непокаране зло повертається

Громадська організація "Регіональний центр прав людини" встановила місце перебування 378 українських дітей, які були незаконно депортовані до РФ і тепер живуть у російських сім’ях

Про це повідомили представники організації під час презентації свого дослідження у Києві, пише DW.

Експертка "Регіонального центру прав людини" Катерина Рашевська розповіла, що більшість дітей проживають у Московській області.

"Ми виявили, в якому регіоні або конкретному населеному пункті вони перебувають. Щодо третини із цих дітей ми маємо фотографії, знаємо, який їхній вік, чи мають вони інвалідність або вади розвитку", - додала вона.

Водночас правозахисники встановили імена 69 так званих прийомних батьків.

"За професією серед них найбільше вчителів. Також є військові та колишні військові, які брали участь у чеченських війнах. Є особи, які працюють у культурній сфері, та релігійні діячі. На жаль - і це аргумент, чому ми не співпрацюємо з російськими неурядовими організаціями - серед прийомних батьків багато активістів і представників благодійних фондів", - зазначила Рашевська.

Згідно з даними організації, майже всі такі родини вже мали прийомних дітей.

Однак експертка "Регіонального центру прав людини" зауважила, що правозахисники не знайшли судових рішень про всиновлення на імена ідентифікованих прийомних батьків. Вона пояснила: якщо немає судового рішення, то й дитину не всиновлювали. Однак росіяни також можуть приховувати ці рішення.

"Але щодо деяких дітей ми бачили документи про передачу їх під опіку", - додала Рашевська.

За даними "Регіонального центру прав людини", в Україну вдалося повернути 2 зі 136 українських дітей, яких депортували та "влаштували" в російські сім’ї.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет Сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

13 липня Центр національного спротиву повідомив, що впродовж місяця 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганської області до російської республіки Калмикія близько 280 дітей.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. У Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України.

31 липня російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. – діти.

Дмитро Лубінець наголосив, що заява Львової-Бєлової є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

1 серпня Держдепартамент США закликав РФ припинити депортацію українських дітей з окупованих територій, а вивезених – повернути додому.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 7 грудня повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

Суспільство
Україна
Росія
воєнні злочини Росії
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