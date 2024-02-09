Розуміння слів Росія, мир, переговори, вибори - це зброя путінського режиму, - дослідник Любовець про інтервʼю диктатора РФ

Про це провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член правління Центру комунікаційно-контентної безпеки Григорій Любовець розповів в етері Еспресо.

"Це якраз приклад, коли підіймається брехня на найвищий рівень. З чого путінізм взагалі починав? - він починав з того, щоб термінологія правильних слів перетворювалася в демонічні знаряддя зброї та режими. Дуже простий приклад, розуміння слів Росія, мир, переговори, вибори - це все зброя цього режиму", - вважає Любовець.

За його словами, коли брехня йде з найвищого політично рівня, світ цього не розуміє, адже у вільних країнах за брехню мають когось притягнути до відповідальності. Він сказав, що брехня на глобальному рівні - це майже злочин.

"Ми дуже часто говоримо, вони говорять брехню, дурню і взагалі це не зрозуміло навіщо, бо ми підготовлені, розуміємо, а дуже багато країн світу… приклад простий, по зернових надходженнях з України. Про це ніби дуже очевидну річ мало хто знаю, по суті звідки хлів? - а хліб був з України, а путінці в Африці розказували, що це вони привозять, бо це дають вказівку Україні поставити щось. Тому тема брехні, дезінформації та фейків - це технологічні речі, які є викликом для сучасності", - наголошує дослідник і додає, тема розуміння, що Україна бореться із абсолютним злом, нараді дуже актуальна.

Що відомо про інтерв'ю Путіна Карлсону

6 лютого Такер Карлсон прибув до РФ, аби взяти інтерв'ю у Путіна. У ЄС заявили, що Путін – хронічний брехун, тому, ймовірно, виправдовуватиме російську агресію проти України.

Під час розмови з Карлсоном Путін визнав, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України. Водночас він звинуватив Київ у небажанні вести перемовини та заявив, що надсилав США сигнали про те, що вони мають перестати постачати зброю Україні – тоді війна завершиться через декілька тижнів.

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Також, відповідаючи на запитання, хто підірвав Nord Stream, російський президент звинуватив у цьому американські спецслужби та Німеччину, яка мовчить з цього приводу.

Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи інтерв'ю Путіна Карлсону, назвав російського диктатора "геополітичним божевільним", який "розповідає про якісь нісенітниці про міжнародне право, історію, вирішує, якій нації існувати чи не існувати, меми про австрійський генштаб".