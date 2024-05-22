"Тепла ванна" для Зеленського: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос пояснив, чому вважає президента некомпетентним у питаннях війни

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

На заяву The Economist, що Зеленського тримають у "теплій інформаційній ванні" щодо ситуації на фронті, Кривонос відреагував: "Його давно туди, з найпершого, мабуть, дня його гри президента України (підкреслюю) гри президента України, бо в багатьох випадках він гарно і красиво розповідає тексти, які йому пишуть райтери про ситуацію в країні, ролики знімаються в різних місцях".

Колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ нагадав, що Зеленський не має ніякого військового досвіду, адже не служив у армії.

"Усе що йому говорять, він просто слухняно повторює і тому краще сприймати тих, хто у війні стер зуби. Це ж якраз питання до того ж самого головнокомандувача Збройних Сил, саме він має повноваження і право щось казати стовідсотково, а президенту, як верховному головнокомандувачу, достатньо складно. Тим часом ми бачимо, що "тепла ванна" продовжується і він свято вірить те, що йому доповідають. Те, що в певних моментах є розчарування - вони самі винні в тій команді, яку сформували й, на жаль, ситуація достатньо тупикова. Тому що часто формують команду не по професійних якостях, а по якихось незрозумілих для багатьох політичних вподобаннях і спроможності мовчати, не критикувати владу", - наголосив генерал-майор запасу ЗСУ.

Політичний та військовий діяч припускає, що звільнення Валерія Залужного з посади стало наслідком заяв про реальну ситуацію на фронті: "Я думаю, що саме так і було. Я вже не кажу про ту популярність, яку мав Залужний, коли був головнокомандувачем Збройних Сил. Це також дошкуляло президенту, він, як професіональний артист, не міг потерпіти, щоб на одній сцені був хтось популярніший і йому більше аплодували. Тому речі склались як склались".

Що передувало

Нагадаємо, на сайті The Economist з'явився матеріал у якому йдеться, що президента України Володимира Зеленського тримають у так званій теплій ванні, в якій генерали не надають йому всієї інформації про ситуацію на фронті.

"Багато українських солдатів у Харкові були розлючені тим, що Росія змогла так швидко просунутися вперед. Деякі з них критикують затримку західної допомоги, яка, на їхню думку, сприяла російській агресії та послабила оборону України. Інші підозрюють, що некомпетентність, або навіть зрада зіграли більш значну роль", - пише видання.

Офіцер сил спецпризначення Денис Ярославський розповів The Economist: "Президента Зеленського тримають у "теплій ванні"… Ми вважаємо, що президент повинен орієнтуватися на ситуацію на місцях, а не наслідувати Путіна - людину, життя якої обертається навколо паперів, що приносять його помічники".

Звільнення Залужного

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

Лише 23 лютого Зеленський назвав причини відставки Залужного та зміни командування ЗСУ. Він заявив, що зміна командування ЗСУ потрібна була для перезавантаження менеджменту армії, проте це не означає перезавантаження напрямків дій на фронті.

7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії, а 24 квітня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Залужний найближчими тижнями розпочне роботу на посаді посла у Великій Британії.