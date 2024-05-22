Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Тепла ванна" для Зеленського: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос пояснив, чому вважає президента некомпетентним у питаннях війни
Ексклюзив

"Тепла ванна" для Зеленського: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос пояснив, чому вважає президента некомпетентним у питаннях війни

22 травня, 2024 середа
21:42
Війна з Росією Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос висловив свою думку щодо президента України, який не володіє реальною інформацією щодо подій на фронті

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

На заяву The Economist, що Зеленського тримають у "теплій інформаційній ванні" щодо ситуації на фронті, Кривонос відреагував: "Його давно туди, з найпершого, мабуть, дня його гри президента України (підкреслюю) гри президента України, бо в багатьох випадках він гарно і красиво розповідає тексти, які йому пишуть райтери про ситуацію в країні, ролики знімаються в різних місцях".

Колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ нагадав, що Зеленський не має ніякого військового досвіду, адже не служив у армії.

"Усе що йому говорять, він просто слухняно повторює і тому краще сприймати тих, хто у війні стер зуби. Це ж якраз питання до того ж самого головнокомандувача Збройних Сил, саме він має повноваження і право щось казати стовідсотково, а президенту, як верховному  головнокомандувачу, достатньо складно. Тим часом ми бачимо, що "тепла ванна" продовжується і він свято вірить те, що йому доповідають. Те, що в певних моментах є розчарування - вони самі винні в тій команді, яку сформували й, на жаль, ситуація достатньо тупикова. Тому що часто формують команду не по професійних якостях, а по якихось незрозумілих для багатьох політичних вподобаннях і спроможності мовчати, не критикувати владу", - наголосив генерал-майор запасу ЗСУ.

Політичний та військовий діяч припускає, що звільнення Валерія Залужного з посади стало наслідком заяв про реальну ситуацію на фронті: "Я думаю, що саме так і було. Я вже не кажу про ту популярність, яку мав Залужний, коли був головнокомандувачем  Збройних Сил. Це також дошкуляло президенту, він, як професіональний артист, не міг потерпіти, щоб на одній сцені був хтось популярніший і йому більше аплодували. Тому речі склались як склались".

Що передувало

Нагадаємо, на сайті The Economist з'явився матеріал у якому йдеться, що президента України Володимира Зеленського тримають у так званій теплій ванні, в якій генерали не надають йому всієї інформації про ситуацію на фронті.

"Багато українських солдатів у Харкові були розлючені тим, що Росія змогла так швидко просунутися вперед. Деякі з них критикують затримку західної допомоги, яка, на їхню думку, сприяла російській агресії та послабила оборону України. Інші підозрюють, що некомпетентність, або навіть зрада зіграли більш значну роль", - пише видання.

Офіцер сил спецпризначення Денис Ярославський розповів The Economist: "Президента Зеленського тримають у "теплій ванні"… Ми вважаємо, що президент повинен орієнтуватися на ситуацію на місцях, а не наслідувати Путіна - людину, життя якої обертається навколо паперів, що приносять його помічники".

Звільнення Залужного 

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

Лише 23 лютого Зеленський назвав причини відставки Залужного та зміни командування ЗСУ. Він заявив, що зміна командування ЗСУ потрібна була для перезавантаження менеджменту армії, проте це не означає перезавантаження напрямків дій на фронті.

7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії, а 24 квітня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Залужний найближчими тижнями розпочне роботу на посаді посла у Великій Британії.

Теги:
Президент України
ЗСУ
Володимир Зеленський
Валерій Залужний
Читайте також:
Контррозвідка СБУ
20 травня, 2024 понедiлок
Шпигував за ППО біля Чорного моря під прикриттям керівника морської компанії: в Одесі затримали агента ФСБ
Реджеп Тайїп Ердоган
21 травня, 2024 вiвторок
Ердоган розкритикував Євробачення: "Неможливо зустріти нормальну людину"
Резерв+
21 травня, 2024 вiвторок
Міноборони: представникам ТЦК можна буде показати свій статус в додатку Резерв+
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.66
    Купівля 39.66
    Продаж 40.13
  • EUR
    Купівля 42.94
    Продаж 43.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
22 травня
21:46
Оновлено
прапор Палестини
Норвегія, Ірландія та Іспанія визнали Палестину. Нетаньягу назвав це нагородою терористам
21:27
Умєров розповів, яку зброю Україна отримає у новому пакеті допомоги від Іспанії
21:22
Олександр Усик (в центрі)
IBF висунула Усику умову збереження титулу абсолютного чемпіона світу
20:54
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Україна ідентифікувала 357 військових РФ і представників окупаційної влади, підозрюваних у воєнних злочинах
20:43
повістка
"ТЦК мобілізує безпритульних у Харкові": російські фейки за 22 травня
20:25
Ексклюзив
На фото режисер Володимир Мула
"Футбол має тривати": український серіал про ФК "Шахтар" виграв Еммі. Режисер розповів про зйомки
20:18
Володимир Зеленський
"Максимум уваги не лише Харківщині, але й Сумщині": Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
20:16
Оновлено
на фото ситуація на фронті
За добу на фронті зафіксовано 105 боєзіткнень, найгарячіше - на Куп'янському напрямку
20:05
OPINION
Олексій Панич
Арка і веселка
19:57
Оновлено
Окупанти вдарили КАБами по Харкову: поранені 10 людей, пошкоджено будинки, АЗС і кафе
19:55
Владислав Супряга
"Динамо" позбудеться двох іноземців та українця, який грав у Серії A
19:53
Ілкай Гюндоган (в центрі), Манчестер Сіті - переможець Ліги чемпіонів
УЄФА обрав господаря фіналу Ліги чемпіонів - 2026
19:49
на фото: Майк Джонсон
Спікер палати представників Джонсон закликав дозволити Україні бити по території РФ американською зброєю
19:42
В Укренерго розповіли, коли 23 травня вимикатимуть світло
19:34
Ріші Сунак
Сунак оголосив, що 4 липня у Британії відбудуться дострокові парламентські вибори
19:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти намагаються просуватись у бік Купʼянська та на захід від Авдіївки. Колонка Сергія Згурця
19:21
ДБР викрило махінації з генераторами для військових на понад 5 млн грн
Серед підозрюваних командир частини: ДБР викрило махінації з генераторами для військових на 5 млн грн
19:14
Зеленський, Стефанчук і Шмигаль
"Вороги України": Стефанчук засудив тих, хто ставить під сумнів легітимність Зеленського
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 819-го дня війни: українські морські дрони тепер оснащені системами "Град", а Швеція виділила €6 млрд на військову допомогу ЗСУ
18:35
Інтерв’ю
"Будинок "Слово". Нескінчений роман"
Постріл Хвильового – величезний трагічний знак: літературознавиця Цимбал про кінострічку "Будинок "Слово". Нескінчений роман"
18:34
Крим, Атеш
"Це тільки початок": партизанський рух "Атеш" провів масштабну агіткампанію в Сімферополі
18:32
Оновлено
Володимир Зеленський
Австрія, Албанія і Чилі підтвердили участь у Саміті миру: хто представлятиме країни
18:11
ворожий Су-34
Збив літак – відпочинеш 5 днів: уряд затвердив додаткові відпустки військовим за знищену ворожу техніку
18:04
У Києві затримали п’ятьох "кримінальних авторитетів" за участь у злочинних сходках
Масштабний бізнес на ухилянтах: у Києві та трьох областях під час спецоперації затримали 5 кримінальних авторитетів
18:04
OPINION
Юрій Бутусов
Безугла безкарно звинувачує генералів
17:59
Артем Довбик, Жирона, Ла Ліга
Європейські топ-клуби розпочинають "полювання" на Довбика, - ЗМІ
17:56
Ексклюзив
"Я не очікував би нападу на країни Балтії, це продавлювання": експерт Катков про плани РФ змінити морські кордони
17:53
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
Загрози оточення чи окупації Сум немає, - "Інформаційний спротив"
17:34
Олександр Усик
Усика визнали найкращим боксером світу
17:12
Грант Шаппс
Міноборони Британії: РФ отримує від Китаю летальну допомогу для війни проти України
17:01
Оновлено
Вовчанськ
У Вовчанську росіяни вдарили дроном про авто поліції під час евакуації: загинув правоохоронець
17:00
Показ "20 днів у Маріуполі"в Таїланді
Фільм "20 днів у Маріуполі" вперше показали в Таїланді
16:48
OPINION
Микола Княжицький
Слід гарантувати Україні справжню духовну незалежність
16:46
Флоріан Вірц, Баєр, Ліга Європи
"Аталанта" - "Баєр": букмекери дали остаточний прогноз на фінал Ліги Європи
16:41
Інґріда Шимоніте
"Чергова провокація": прем'єрка Литви Шимоніте відреагувала на бажання РФ "змінити" морські кордони
16:40
Дональд Трамп
Дональд Трамп пригрозив судом творцям фільму "Учень", в якому політика зображують ґвалтівником
16:39
Володимир Зеленський
"Клоун-принц-диктатор поставив Україну на межу знищення": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 22 травня
16:35
Володимир Зеленський
"Нам важлива участь Мозамбіку у Саміті миру": Зеленський провів телефонну розмову з президентом Філіпе Ньюзі
16:31
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
Ціни на бензин, як у ЄС, призведуть до збитків аграріїв, - нардепка Южаніна
16:26
Новини компаній
Бізнес-форум "Час діяти.UA"
"ЧАС ДІЯТИ.UA": у Києві відбувся форум національної ідентичності, який об'єднав представників бізнесу та громад
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV