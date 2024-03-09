У США ситуація розвивається точнісінько по сценарію, який був в 1979-1980 роках: Безсмертний про затримку американської допомоги Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ситуація, яка розгортається зараз, майже повністю схожа на ситуацію в 1979-1980 роках. Нагадаю, це власне прихід до влади та обрання Рональда Рейгана. Може хтось пам'ятає чи хтось читав, що 4 листопада 1979 року в Тегерані в результаті захоплення посольства були взяті у заручники 60 американських дипломатів. Їх випустили до Америки через декілька хвилин, коли Рейган прийняв присягу. Довго всі ламали списи, що ж таке сталося, що 4 листопада рівно за рік вони були захоплені. Життя проведе нас через відому військову операцію, яка називалася "Тарілка рису", ще вона називалася "Орлиний кіготь", у неї безліч було назв, де адміністрація Картера просто провалилася. Але через декілька хвилин, як тільки відбулася інавгурація Рейгана, заручників випустили. Що трапилося? Коли запитали новообраного президента Рональда Рейгана, що він робив для досягнення швидкого результату, то він сказав: я не робив, працювали мої люди", - розказав дипломат.

За його словами, через декілька років стане відомо, що так званим людям Рейгана треба було 40 млн доларів, щоб підкупити керівництво Ірану, у тому числі ці гроші й потрапили до аятоли Хомейні для того, щоб вони не віддавали Картеру, як президенту на той момент, цих заручників.

"Ситуація розвивається точнісінько по такому сценарію. Зверніть увагу, коли було обрано Майка Джонсона спікером Палати представників. Треба пам'ятати, що вибори на цей раз відбудуться, як і належить, у перший вівторок після першого вихідного дня місяця листопада, це буде п'яте число. П'ятого числа американці підуть і проголосують, голосування якось відбудеться. Крім того, коли Майк Джонсон виходить з кабінету президента, каже, що допомога Україні буде проголосована тоді, коли буде треба. Унікальна фраза. Ця фраза говорить про те, що її проголошує недосвідчена людина, але людина, яка знаходиться в інформаційному полі й розуміє, коли відмашка може настати або від кого. Цей сценарій, який ми бачили тоді в 1980 році, дуже схожий по тому, що перебуває зараз. І у цій драмі, яка розвивається зараз, доволі схожий сценарій", - зауважив Роман Безсмертний.

На його думку, в американців, так само як і в українців, є люди, яким абсолютно все одно, скільки тоді загинуло з тих, хто був у заручниках, скільки загинуло американських солдатів, які намагалися їх врятувати. Це люди з іншим характером, їхня цинічність, їхній потяг до влади штовхає їх на будь-які кроки.

"І тема Трампа, її суть і зміст у тому, що іноді трапляється в політиці. Я чудово розумію, що було, якби не прийшов до влади Рейган, його зусиллями було розвалено радянську імперію. Я переконаний у тому, що мілітарне лобі, яке стоїть за Трампом, вразі його перемоги зробить дуже багато для того, щоб Росія сконала. І тези про те, що Трамп піде на лобизання із московським фюрером, спрямовані, щоб українці зараз побили списи із Трампом. Я наперед застерігаю українських очільників - не треба втручатися у той процес. Сьогодні наскільки можна треба отримати допомогу від усіх, у тому числі від США. Але не заходити у той процес настільки, щоб після 4 листопада пожалкувати про те, що ми туди втрутилися", - підкреслив Безсмертний.

Допомога Україні

13 лютого сенат США остаточно затвердив закон, що містить пакет допомоги Україні. У відповідь спікер палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

19 лютого президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером палати представників Майком Джонсоном, аби обговорити законопроєкт щодо допомоги Україні. Зустріч відбулася 27 лютого.

28 лютого спікери 23 парламентів закликали палату представників США розглянути допомогу Україні. Спікер палати представників конгресу США Майк Джонсон відповідаючи на питання про ухвалення допомоги Україні, зазначив, що перейде до нього, як тільки буде ухвалено фінансування витрат уряду.

29 лютого палата представників США підтримала законопроєкт про тимчасове фінансування держустанов.

Конгресмени знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування спікера палати представників США Майка Джонсона.

9 березня у NBC News із посиланням на власні джерела повідомили, що спікер Палати представників Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників працюють над власним пакетом допомоги Україні.