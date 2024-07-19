Удар РФ по Охматдиту: у ДСНС пояснили, завдяки чому вдалося уникнути більшої кількості жертв

Про це голова ДСНС Андрій Даник сказав інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, співробітники Охматдиту №чітко відпрацювали за алгоритмом, сховали всіх в укриття".

"Тому кількість загиблих незначна. Якби вони не виконали всі алгоритми, ніяке диво не допомогло б", - наголосив Даник.

Він підкреслив, що в разі оголошення повітряної тривоги варто завжди йти в укриття.

"Наслідки надзвичайних ситуацій мінімізуються саме профілактичними заходами й діями персоналу. Якщо все це є – трагічних наслідків у великому обсязі не буде", – сказав голова ДСНС.

При цьому він визнав, що є фактори, які не залежать від людини.

"Тоді вже стається так, як стається", - резюмував Даник.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.