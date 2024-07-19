Удар РФ по Охматдиту: у ДСНС пояснили, завдяки чому вдалося уникнути більшої кількості жертв
Атака на Охматдит, яку російська окупаційна армія здійснила 8 липня, могла б забрати життя більшої кількості людей, якби не злагоджені дії персоналу лікарні
Про це голова ДСНС Андрій Даник сказав інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
За його словами, співробітники Охматдиту №чітко відпрацювали за алгоритмом, сховали всіх в укриття".
"Тому кількість загиблих незначна. Якби вони не виконали всі алгоритми, ніяке диво не допомогло б", - наголосив Даник.
Він підкреслив, що в разі оголошення повітряної тривоги варто завжди йти в укриття.
"Наслідки надзвичайних ситуацій мінімізуються саме профілактичними заходами й діями персоналу. Якщо все це є – трагічних наслідків у великому обсязі не буде", – сказав голова ДСНС.
При цьому він визнав, що є фактори, які не залежать від людини.
"Тоді вже стається так, як стається", - резюмував Даник.
Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо
Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.
9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.
Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.
16 липня генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір спрогнозував, що лікарня, ймовірно, зможе повністю відновити роботу не менш ніж за пів року.
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