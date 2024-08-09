Україна просить США дозволити бити далекобійними ракетами ATACMS по військових аеродромах РФ, - The Washington Post

Про це пише The Washington Post.

У виданні зазначили, що Росія використовує свої військові аеродроми у відповідь на дії у Курській області. Рішення про дозвіл використовувати ATACMS для їхнього ураження дозволить Україні утримувати частину Курська протягом певного часу, йдеться у повідомленні.

"Це дасть їм важелі впливу, необхідні для переговорів з Росією - ось про що йдеться", - цитує видання радника президента України.

У The Washington Post додали, що точна мета подій у Курській області незрозуміла, але на думку аналітиків, окрім потенційного відволікання російських військ зі східної частини Донеччини, Україна, ймовірно, намагається отримати важелі впливу на майбутні переговори.

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Також у виданні зазначили, що атака на Курську область створила новий тиск на очільника Кремля Володимира Путіна, оскільки російське цивільне населення довелося евакуювати під тими ж обстрілами, які українці терплять вже понад два роки.

Раніше Forbes писало, що Україна влітку мала рідкісну можливість атакувати російську авіабазу "Малишево" та знищити авіапарк ворога. Проте США не дозволили використати для удару ATACMS.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин. З 7 серпня у Курській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.

8 серпня у Росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії у Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.