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В оборонному комітеті ВР заявили, що Україна має мотивувати молодь долучатися до лав ЗСУ

15 лютого, 2024 четвер
15:02
Війна з Росією військовий квиток, мобілізація

Україна повинна мотивувати молодь іти в армію. Водночас має бути мотивація залишатися в ЗСУ для тих, хто має право на звільнення

Про це секретар оборонного комітету ВР із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко сказав в інтерв'ю Radio NV.

"В асиметричній війні, у війні дронів молоде покоління справляється краще, ніж старше. Тому що вони вже росли на нових технологіях, зокрема на комп’ютерних іграх... Це молоде покоління має приходити й брати на себе також відповідальність за збереження країни", - сказав він.

За його словами, в урядовому законопроєкті, який Рада ухвалила в першому читанні, є норми про виплату 120 тисяч грн людині, яка підписує свій перший контракт.

Водночас нардеп зазначив, що Україна повинна мотивувати досвідчених військових залишатися в ЗСУ, бо підготовка кожного нового бійця – удар по економіці.

"Якщо вони (бійці, які мають право на звільнення, - ред.) підходять Збройним Силам, Силам оборони, і можуть далі виконувати завдання, для них є мотивація. Кожні шість місяців у них і зарплата може збільшуватися, потім через деякий час вони зможуть використовувати своє право на безмитне ввезення авто. Якщо людина залишається, не використовує своє право на звільнення, їй кожного місяця виплачується винагорода", - розповів Костенко.

"Коли людина повернеться у стрій, наприклад, після поранення, або людина виявить бажання проходити далі службу і не демобілізуватися, ми їй додаємо певну кількість (грошей, – ред.) до заробітної плати. Але це людина вже з певним бойовим досвідом, людина вже навчена, і вона далі продовжує службу", - додав він.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Україна
Верховна Рада
мобілізація
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