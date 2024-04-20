Вже проходили таке: політолог Мусієнко оцінив заяви Лаврова про переговори

Про це він сказав в етері Еспресо.

На заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про початок мирних переговорів, де країна-агресор не припинятиме військових дій, Мусієнко відреагував: "Ми ж таке вже проходили, пам'ятаєте Дебальцеве, коли в Мінську були перемовини у 2015 році. Те ж саме, начебто ж якщо перемовини, то які бойові дії, а Росія тоді активно наступала і намагалася взяти в оточення українське угрупування. Тактика ворога абсолютно не змінилася, тобто навіть якби вони говорили про якісь перемовини, - все одно наступати, все одно тиснути".

На його думку, ворог говорить про переговори, бо відчуває свою перевагу на полі бою.

"Зараз вони намагаються говорити про це з позиції сильного, як в Росії вважають, а якщо їх зупинити, відбити цей наступ, ще й вести мову про якісь хоча б локальні контратаки, то вже Росія не з позиції сильного тут. І вже якщо вона буде заявляти про переговори, це означає, що Росія розчарована невдалими наступальними діями, вони переконалися, що не можуть захопити Харків, а відтак готові до перемовин. Вони цього допустити очевидно не можуть і не будуть цього робити. Тому зараз поки що така ситуація, коли ініціатива в наступі у російських військ", - пояснив директор Центру військово-правових досліджень.

Мусієнко вважає, що тут також ідеться про глобальніший контекст. На тлі підготовки до саміту миру французький президент Емманюель Макрон наполягає на олімпійському перемир'ї, а канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідин Сі Цзіньпіна заявив, що Китай нібито теж виступає за мир.

Читайте також: Чалий пояснив, чому позиція Китаю щодо Глобального саміту миру є слабкою

"Безумовно, Росія хоче перехопити якусь ініціативу, щоб ніякої уваги не було привернуто до саміту у Швейцарії, присвяченому українській формулі миру, і, скажімо, змінити контекст, сказати: ні, це повна нісенітниця, давайте ми зараз тут із Пекіном, може, Німеччина, Франція, й от запропонуємо іншу формулу, чи там турецькі плани про які медіа писали", - додав він.

Що передувало

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт про мир в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України. Вже 8 квітня в ЗМІ з'явилася інформація, що Швейцарія планує провести саміт миру в середині червня. У цій конференції мають узяти участь до сотні країн.

Швейцарія 15-16 червня проведе на прохання України Глобальний саміт миру. Водночас повний список учасників наразі не оприлюднено.

19 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що РФ не припинить вогонь навіть у разі початку перемовин з Україною.