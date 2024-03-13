"Зеленський може заветувати прийнятий законопроєкт про мобілізацію": політолог Рейтерович пояснив причину

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Безумовно, якби президент взяв на себе відповідальність, яка і так на ньому лежить згідно Конституції, й подав сам законопроєкт про мобілізацію, то ми б побачили зовсім іншу картину. Народні депутати ставилися б більш відповідально до цього законопроєкту й не було таких тривалих перерв в роботі парламенті, які ми сьогодні маємо. Цей законопроєкт можна було б вже давно прийняти", - пояснив Рейтерович.

Політолог зауважив, що Зеленський не бере на себе відповідальність за законопроєкт про мобілізацію, оскільки переймається своїми політичними рейтингами.

"Втім, питання в тому, що якби законопроєкт про мобілізацію подав президент, то прийшлося б Зеленському ділити політичну відповідальність за таке рішення. Відповідно політичних плюсів Зеленський би не отримав. Однак, на Банковій вирішили, що їм це не потрібно й відповідальність повністю перевели на народних депутатів. Я, до речі, не здивуюсь, що якщо у квітні цей законопроєкт приймуть, то Зеленський може його ветувати й відправити на доопрацювання по якомусь одному пункту. Депутати цей пункт змінять й тоді президент здобуде собі якісь політичні бонуси. Проблема в тому, що це дуже погано для країни. В нас немає так багато часу для голосування цього законопроєкту" - додав він.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.