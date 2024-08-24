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Головна Війна з Росією "Жодне рішення не буде легким": в Естонії вважають, що знищення мостів через річку Сейм на Курщині створило стратегічну дилему для РФ

"Жодне рішення не буде легким": в Естонії вважають, що знищення мостів через річку Сейм на Курщині створило стратегічну дилему для РФ

Ольга Бабишена
24 серпня, 2024 субота
00:59
Війна з Росією Курськ

В естонській розвідці вважають, що українські військові, знищивши мости через річку Сейм у Курській області, створили для Росії стратегічну дилему

Зміст

Про це заявив заступник командувача розвідувального центру Сил оборони Естонії підполковник Янек Кессельманн, передає ERR

"Наразі стратегічна ініціатива, як і раніше, перебуває в руках України завдяки безпрецедентно успішній операції в Курській області. Наскільки нам відомо, під контролем ЗСУ перебуває приблизно 900-1300 квадратних кілометрів території Курської області", - сказав Кессельманн. 

За словами Кессельманна, знищення мостів поставило росіян перед вибором: відступити, залишивши території підконтрольними Україні, або використовувати ресурси для відновлення сполучного шляху. 

"Обидві дилеми важко вирішити, і жодне з рішень, ймовірно, не буде легко здійсненним для Російської Федерації", - сказав він. 

Наразі російські підрозділи створюють лінію оборони на лінії Рильськ-Льгов-Курськ. Естонська розвідка вважає, що ЗСУ не мають потреби просуватися на цьому напрямку, оскільки РФ вже має дилему і їй потрібно або припинити наступ у напрямку Донецької області, або визнати присутність України на території Курської області

Читайте також: ЗСУ вибудовують оборону вздовж річки Сейм: кореспондент Еспресо з Курської області

Кессельманн додав, що російське керівництво вирішило ігнорувати масштаби проблеми, яку створює перебування ЗСУ на Курщині. 

"Підсумовуючи, можна сказати, що РФ не змогла адекватно відреагувати на дії України в Курській області. Росія, як і раніше, чинить тиск на українські підрозділи на Донецькому напрямку, де тривають напружені бої. Але не видно, щоб Росія наблизилася до стратегічних цілей, про які вона заявляла на початку війни", - підсумував він.

Що відомо про події в Курській області

6 серпня влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

Українські військовослужбовці продовжують проведення операції у Курській області. Станом на 19 серпня ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти.

20 серпня російський диктатор Володимир Путін наказав військовослужбовцям витіснити українські сили з Курської області до 1 жовтня 2024 року.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 20 серпня заявив, що українські військові контролюють 1263 кв. км у Курській області - 93 населені пункти.

Теги:
Росія
Естонія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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