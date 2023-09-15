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Війна з Росією: хроніка
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Військовий експерт Грабський відповів, чи загостриться конфлікт між Росією та НАТО, якщо Румунія збиватиме безпілотники

15 вересня, 2023 п'ятниця
23:22
Війна з Росією НАТО, державний прапор України

Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ розповів, як вплине на розвиток конфлікту між Росією та НАТО те, що Румунія збиватиме безпілотники

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Не посилює, тому що заява була така, що ці дрони не спеціально летять на територію Румунії, а можуть випадково на неї попасти й Румунія буде їх збивати задля забезпечення життя і здоров'я своїх громадян", - зазначив він.

Грабський додав, що в цьому вбачається не акт агресії, а певну випадковість, пов'язану з війною, але це "жодним чином не змінить основних тенденцій взаємовідносин між НАТО та Росією".

Що відомо про попередні інциденти з осколками дронів у Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

Натомість у МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам. А 5 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

OSINT-аналітики натомість встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл. 

Уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника. Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла.

13 вересня очільник уряду країни Марчел Чолаку заявив, що причин для занепокоєння немає, й закликав заспокоїти населення.

14 вересня Міністерство закордонних справ Румунії висловило "рішучий протест" Росії через потрапляння уламків дронів на територію країни, також викликає посла РФ та консультується з НАТО.

15 вересня заступник начальника штабу оборони Румунії Георгіца Влад заявив, що армія готова за необхідності збивати російські дрони.

Світ
Росія
зброя
Румунія
окупанти
безпілотник
НАТО
Військові новини
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