Військовий комплекс США зараз працює на повну котушку: Пентагон ще ніколи так швидко не постачав зброю, - політик Рибачук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"США за програмою ленд-ліз буде дозволяти Україні не шукати гроші, а відразу отримувати продукцію. Треба сказати, що військово-промисловий комплекс США зараз працює на повну котушку й американці сказали, що до кінця червня ми отримаємо системи реактивного залпового вогню, які шокують росіян. Зараз буде чотири системи, але потім буде історія як з Javelins, коли вони дають спочатку певну кількість сучасної зброї, потім дивляться, як українці цим користуються і далі починає працювати конвеєр" – пояснив політик.

Олег Рибачук зазначив, що для України немає значення ленд-ліз чи не ленд-ліз, з точки зору того, що ми отримуємо. Американці дають і кредитування, і фінансування, і постачають зброю не з програми ленд-лізу і це не зупиняє військово-промисловий комплекс США, у якого є фізичні обмеження. У світі такої потреби та замовлень на зброю не було з часів Другої світової війни.

"Ми вже вигребли та вистріляли всю радянську зброю і це означає, що українська армія не просто декларативно переходить на стандарти НАТО, а українська армія буде повністю володіти тим же військовим арсеналом, яким володіє Захід. І пропозиція Бориса Джонсона про навчання 10 тисяч українських військових за квартал у Великій Британії говорить про те, що ми будемо мати сучасну зброю, навчених українських військових, тобто фактично ми є натівською армією" – підкреслив Рибачук.

Політик зауважив, що є ще одна проблема в американців. Ми звикли говорити, що США – це президентська країна, але Конгрес та Сенат тут не останнє слово мають. Тому Конгрес і Сенат заявили серйозну претензію до Пентагону, щоб надали звіт по постачанню озброєння до України. Відповідно, пару днів тому ми побачили довжелезний список, коли Пентагон буквально до одиниці прозвітував.

"І це для нас важливо, тому що американський Конгрес хоче бачити ефективність військової підтримки. Можливо, це трохи уповільнило постачання, але є очевидний факт, що ніколи у світі Пентагон так швидко не отримував можливість використовувати фінансування і так швидко постачати зброю. Звичайно, багато, що потрібно змінити, але тут у нас прогрес очевидний" – запевнив Олег Рибачук.

1 червня Байден офіційно підтвердив надання Україні систем залпового вогню HIMARS. 16 червня The Washington Post повідомив, що американські системи HIMARS можуть прибути на фронт вже наступного тижня.

Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що кількість систем залпового вогню HIMARS, які США надають Україні, залежить від того, скільки таких систем ЗСУ здатні ефективно застосувати в бою.

Україна отримала від США військової допомоги на понад 6,3 млрд доларів, близько 5,6 мільярда доларів виділили після початку вторгнення Росії. Міністерство оборони США оприлюднило список переданої військової допомоги

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