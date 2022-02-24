Я прошу вас підтримати нашу країну і закликати російський уряд припинити агресію, - Шевченко звернувся до світових лідерів
Український тренер Андрій Шевченко звернувся до світових лідерів і закликав підтримати Україну, щоб зупинити російську агресію
Відповідний допис Шевченко зробив у Instragram.
"Рано вранці почалася повномасштабна війна ініційована Росією. Мій народ і моя сім'я наражаються на небезпеку. Україна та її населення хочуть миру і територіальної цілісності. Будь ласка, я прошу вас підтримати нашу Країну і закликати Російський уряд припинити їх агресію і порушення міжнародного права. Ми хочемо тільки миру. Війна не потрібна. Війна - це не відповідь", - написав Андрій Шевченко.
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