Я прошу вас підтримати нашу країну і закликати російський уряд припинити агресію, - Шевченко звернувся до світових лідерів

Відповідний допис Шевченко зробив у Instragram.



"Рано вранці почалася повномасштабна війна ініційована Росією. Мій народ і моя сім'я наражаються на небезпеку. Україна та її населення хочуть миру і територіальної цілісності. Будь ласка, я прошу вас підтримати нашу Країну і закликати Російський уряд припинити їх агресію і порушення міжнародного права. Ми хочемо тільки миру. Війна не потрібна. Війна - це не відповідь", - написав Андрій Шевченко.

