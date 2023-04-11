Повернення виплат військовим

Сьогодні ми будемо говорити менше про фронт, а більше про справедливість. 11 квітня було засідання Ставки Верховного Головнокомандувача і говорилося про те, що треба підвищити ефективність керування взаємодії між різними угрупованнями Сил безпеки та Оборони. Ще мова йшла, що потрібні боєприпаси, також потрібно формувати нові бригади з мотивованим особовим складом. Але коли ми говоримо про наших вояків, то розуміємо, що від їхньої майстерності, стійкості та вмотивованості залежить головне - це стійкість нашої лінії оборони. Тому ми говоримо і про мотивацію, і про справедливість, і гроші.

Питання грошового забезпечення військовослужбовця на лінії фронту є вкрай чутливою складовою того, як військовий відчуває себе на передовій, чи дійсно він відчуває турботу про себе з боку держави. Тому що людина в погонах, людина в однострої обмежена у своїх правах, вона виконує надзвичайно важливу функцію і має відчувати піклування про себе з боку держави.

Вчора, 10 квітня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8312, який має повернути військовим доплату у розмірі 30 тис. гривень. Цю доплату було встановлено одразу після оголошення мобілізації, а згодом скасовано рішенням уряду у лютому цього року. Це створило незрозумілу ситуацію, особливо серед військових, і реакція на це була негативною. Зараз ці виплати мають бути поновлені, що і передбачає законопроєкт, який був ухвалений парламентом. Цей законопроєкт має підписати президент, а потім потрібно внести відповідні зміни у бюджет.

Ігор Швайка, військовослужбовець тероборони ЗСУ, розказав, що у кожного батальйону або бригади є свій район оборони. Служба буває у режимі підготовки й у режимі боїв, а між ними є величезна частина штабної підготовчої, інженерно-фортифікаційної, логістичної та інших робіт. Будь-яка робота є службою, тому що без належно нагодованого бійця не буває бійця, який спроможний тримати зброю в руках. Без зрозумілого формуляра оплати праці або оплати грошового забезпечення виникають непотрібні запитання, на які доводиться відповідати командирам. Якщо у нас є частина, коли військовослужбовці порушують військову дисципліну і їх за це карають, у тому числі скасуванням певних виплат, то це є елемент справедливості, про який треба говорити. Якщо ти повноцінно служиш, то ти маєш отримувати 100% передбаченої грошової виплати. Якщо по тобі є зауваження чи випадки порушення військової дисципліни, тоді ти будеш покараний. Відповідно проводиться службове розслідування. Для будь-якого військового - це абсолютна істина.

Військовослужбовець тероборони ЗСУ зазначив, що всі військові - як на долоні. Видно, хто випив алкогольні напої, хто самовільно залишив місце служби, хто і коли мав прибути з лікування, а вирішив заїхати додому, така людина оголошується такою, що самовільно залишила частину. Такий підхід і потрібен, щоб чітко розділити тих людей, які повноцінно виконують свої службові обов‘язки, і тих, хто вчиняє порушення. Це не означає, що ті, хто вчинили порушення завтра, не стають до строю. Більш того - вони іноді служать набагато активніше у період гострої фази, коли треба захищати визначені позиції або відбивати їх. Але за кожне порушення має бути покарання, і той розподіл між людьми має існувати.

Швайка зауважив, що для тих військових, які виконували бойові завдання і мали бойове розпорядження, на їхнє грошове забезпечення це ніяк не вплинуло, тому що залишилось грошове забезпечення і залишилась додаткова грошова винагорода. Додаткова грошова винагорода здійснюється певним категоріям військових, які несуть службу згідно з бойовими розпорядженнями. Якщо батальйон буде переміщено на відновлення, ротацію, комплектацію, бойове залагодження, то військові будуть отримувати тільки грошове забезпечення, цивільною мовою - зарплату. Для нас нічого не помінялось, тому що весь час ми виконували бойові завдання. Якщо раніше солдати, сержанти, офіцери, підрозділи, які несуть службу визначених наказом Головнокомандувача отримували додаткову грошову винагороду у розмірі 100 тис. грн, то цей платіж був поділений на 30 тис. і на 100 тис. Ті, хто виконують звичайні бойові задачі - це 30 тис. гривень, а ті, хто виконують бойові задачі у визначених районах, вони отримують 100 тис. грн за пропорційну кількість днів, коли вони там були. Від цього розраховується оплата за поранення, коли військові виходять на лікування внаслідок поранення. Скільки вони отримували у батальйоні під час несення служби, стільки ж вони й продовжують отримувати при наявності документів.

Побачимо, на кого законопроєкт, який вчора був проголосований, вплине після набуття його чинності і як будуть оформлятися ті або інші виплати. У будь-якому випадку підхід є справедливим. Якщо військовий просто несе службу, то він отримує заробітну плату або грошове забезпечення. Якщо військовий перебуває у контакті з ворогом, то він отримує визначену премію в розмірі 30 тис. грн. Якщо військовий перебуває у найгарячіших точках, де триває найактивніша фаза бойових дій, то він отримує 100 тис. грн доплати. Ідея правильна, головна задача Міноборони - правильно зробити механізм реалізації цієї норми.

Витік секретних документів з Пентагону

А далі ми поговоримо про ситуацію, що розвивається вже шостий день, а саме - про витік розвідувальної інформації з Пентагону, який охоплює низку чутливих моментів, пов'язаних з підготовкою до наших наступальних дій. Однак є витік і інших даних, які впливають на характер стосунків США з такими країнами, як Південна Корея, Ізраїль, Туреччина. Зараз міністерство юстиції США та речники Пентагону говорять про те, що дані вивчаються з витоку конфіденційних та секретних документів.



Ця інформація набуває все більшого розголосу та зачіпає різні аспекти. Сьогодні, 11 квітня, з'явилася публікація у The Washington Post, де було заявлено, що частина цих документів говорить про український наступ, який може бути не таким ефективним, як розраховує на нього сама Україна і її партнери. Як на мене, то ця публікація є дещо дивною, тому що, розуміючи обсяг фінансової та військової допомоги України від партнерів, всі налаштовані на успішне проведення українського контрнаступу. Звісно, він може бути складний, тому потребує суттєвої організаційної роботи.



Юрій Ванетик, адвокат, політичний стратег, член Ради директорів міжнародної

правозахисної агенції WEST SUPPORT (США) сказав, що за інформаційний витік з Пентагону соромно. Зараз тривають розслідування, щоб розібратися у причині цього витоку. Таке у США буває, частково це трапляється через те, що деякі люди переслідують короткі комерційні цілі. Такі вчинки мають не завжди ідеологічний характер, а скоріше керуються комерційними мотивами, аби скинути щось у пресу чи звернути увагу на щось, або ж продати чи отримати більше рейтингів на своєму блозі, зробити сенсацію – це все могло мотивувати когось для вчинення такого витоку.

Політичний стратег зазначив, Україна - дуже важливий фактор у політиці США, тому що це війна у Європі, конфлікт з РФ, протистояння світових ідеологій. Це важливо і для демократів, і для республіканців, обидві сторони хочуть, щоб Україна була успішною.

Адвокат розповів, що РФ завжди намагалася добувати розвідувальну інформацію у США, але цього разу це не робота російських спецслужб. Вже і в американській пресі написали, що виключається роль Росії у витоку секретних документів, хоча росіяни на це здатні й для них така методика є легітимною. У цьому випадку ми звинувачуємо наші системи та людей, які не були проконтрольовані, а їх змогли замотивувати грошима, навряд чи якоюсь ідеологією, але все може бути.

Член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції WEST SUPPORT вважає, що витік інформації могла здійснити одна людина, яка працювала нескоординовано. Знову ж таки розслідування продовжується. Однак є думка експертів, що це було якесь хуліганство з бажанням створити сенсацію.

Юрій Ванетик підсумував, що це серйозна справа, тому будуть зроблені значні кроки, аби убезпечити подібні випадки у майбутньому.