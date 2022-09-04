Якщо Путіну зараз не вдасться мобілізувати достатньо мʼяса, війна закінчиться швидше, - військовий експерт Притула
Полковник запасу СБУ Михайло Притула розповів, що у випадку, коли президенту країни-агресорки Росії Володимиру Путіна не вдасться мобілізувати достатньо мʼяса, російсько-українська війна закінчиться швидше
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Подальший хід війни залежатиме від того, скільки Путін збере живого мʼяса. Якщо збере багато, пускатиме в бій у першу хвилю. Якщо мобілізація пройде невдало, війна закінчиться швидше", - зазначив Притула.
Військовий експерт додав, що надалі Путіну доведеться мобілізовувати жителів Москви, Санкт-Петербурга й інших великих міст.
"Після розгрому першої хвилі, в Росії виникнуть проблеми, адже доведеться мобілізовувати мешканців великих міст. Тоді вже підуть труни до тих людей, які демонструватимуть невдоволення", - зауважив Михайло Притула.
- 25 серпня стало відомо, що президент РФ Путін встановив штатну чисельність збройних сил Росії у кількості 2 390 758 осіб.
- 27 серпня перший заступник командувача ССО 2016-2019 рр. Сергій Кривонос розповів, що указ президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про збільшення чисельності армії означає, що РФ готується до затяжної війни.
- 26 серпня в етері Еспресо військовий експерт Сергій Грабський висловив переконання, що загальна мобілізація у Росії неможлива.
- У звіті Інституту вивчення війни від 1 вересня йдеться, що Путін може готувати нові сили для наступу в Україні восени та взимку.
- 4 вересня Михайло Притула в етері Еспресо також розповів, що армія країни-агресорки Російської Федерації деградує й скочується до рівня часів Другої світової війни.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.29Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе