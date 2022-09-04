Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Подальший хід війни залежатиме від того, скільки Путін збере живого мʼяса. Якщо збере багато, пускатиме в бій у першу хвилю. Якщо мобілізація пройде невдало, війна закінчиться швидше", - зазначив Притула.

Військовий експерт додав, що надалі Путіну доведеться мобілізовувати жителів Москви, Санкт-Петербурга й інших великих міст.

"Після розгрому першої хвилі, в Росії виникнуть проблеми, адже доведеться мобілізовувати мешканців великих міст. Тоді вже підуть труни до тих людей, які демонструватимуть невдоволення", - зауважив Михайло Притула.

25 серпня стало відомо, що президент РФ Путін встановив штатну чисельність збройних сил Росії у кількості 2 390 758 осіб.

27 серпня перший заступник командувача ССО 2016-2019 рр. Сергій Кривонос розповів, що указ президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про збільшення чисельності армії означає, що РФ готується до затяжної війни.

26 серпня в етері Еспресо військовий експерт Сергій Грабський висловив переконання, що загальна мобілізація у Росії неможлива.

У звіті Інституту вивчення війни від 1 вересня йдеться, що Путін може готувати нові сили для наступу в Україні восени та взимку.

4 вересня Михайло Притула в етері Еспресо також розповів, що армія країни-агресорки Російської Федерації деградує й скочується до рівня часів Другої світової війни.