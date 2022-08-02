Загалом у Миколаєві пошкоджено близько 500 багатоповерхівок, - депутатка облради Москаленко
Вікторія Москаленко, депутатка Миколаївської обласної ради, розповіла, що війська окупанта стоять на кордонах Херсонської області, тому по Миколаївщині ворог завдає як ракетні удари, так і з артилерії та РСЗВ
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"За останні два тижні Миколаївщина перебуває під постійними обстрілами. Війська окупанта стоять на кордонах Херсонської області, тому ми отримуємо як ракетні удари, так і з артилерії та РСЗВ. Багато ушкоджено багатоповерхівок саме ракетними влучаннями, тому що вони точково пошкоджують будівлі. Загалом пошкоджено близько 500 багатоповерхівок по місту, але біля 100 житлових будинків і квартир не підлягають відновленню", - зазначила депутатка Миколаївської обласної ради.
Вікторія Москаленко додала, що 2 серпня у наслідок ворожого обстрілу Миколаєва пошкоджені гуртожиток університету та інфраструктурні об'єкти; загиблих немає, поранення отримав охоронець гуртожитку.
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