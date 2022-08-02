Загалом у Миколаєві пошкоджено близько 500 багатоповерхівок, - депутатка облради Москаленко

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"За останні два тижні Миколаївщина перебуває під постійними обстрілами. Війська окупанта стоять на кордонах Херсонської області, тому ми отримуємо як ракетні удари, так і з артилерії та РСЗВ. Багато ушкоджено багатоповерхівок саме ракетними влучаннями, тому що вони точково пошкоджують будівлі. Загалом пошкоджено близько 500 багатоповерхівок по місту, але біля 100 житлових будинків і квартир не підлягають відновленню", - зазначила депутатка Миколаївської обласної ради.



Вікторія Москаленко додала, що 2 серпня у наслідок ворожого обстрілу Миколаєва пошкоджені гуртожиток університету та інфраструктурні об'єкти; загиблих немає, поранення отримав охоронець гуртожитку.

Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. Загинула одна людина, дві особи отримали поранення. Росіяни масовано обстріляли Миколаїв касетними снарядами, зруйновано низку об’єктів

Близько 40 ракет вночі прилетіло по Миколаєву, це один з наймасштабніших обстрілів міста з початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомила голови облради

1 серпня міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про обстріл Микоаєва

2 серпня агресор вгатив ракетами та реактивними снарядами по Миколаєву

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