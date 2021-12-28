Запуск САП і Бюро економічної безпеки стали б позитивним сигналом для інвесторів – експерт
Запуск Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Бюро економічної безпеки як ефективних органів, а також загалом реформа судової системи могли б стати позитивним сигналом для інвесторів
Про це старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай заявив під час "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.
“Найкраще, що ми можемо сказати інвесторам і кредиторам – що у нас є правосуддя”, – сказав він.
Гайдай уточнив, що мова йде, по-перше, про запуск САП, який потребує призначення керівника нового органу за результатами конкурсу.
“Ще одна умова такого сигналу – якщо у нас буде працювати Бюро економічної безпеки, в чому зараз є ряд сумнівів. І по-третє, має запрацювати в цілому саме правосуддя - незалежні і фахові суди. Це те, що може подати сигнал інвесторам”, – сказав Гайдай.
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