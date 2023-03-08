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"Зараз це спекуляції": Боррель закликав не робити передчасних висновків щодо вибухів на "Північних потоках"

8 березня, 2023 середа
20:10
Світ Жозеп Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель застеріг від спекуляцій навколо причини вибухів на трубопроводах обох російських "Північних потоків" і закликав дочекатися результатів розслідування

Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву Жозепа Борреля в Стокгольмі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів Євросоюзу.

"У тому, що стосується "Північного потоку", – це серйозна справа. По-перше, ніколи не можна боятися правди, і я не боюся будь-якої правди. Але на цей час ми говоримо суто про спекуляції. Розслідування точних обставин того, що відбулося, триває у Швеції, у Данії та в Німеччині. І давайте будемо серйозними. Поки розслідування триває, ми не можемо поспішати й робити якісь висновки", – сказав Боррель.

Високий представник ЄС наголосив, що акт саботажу на газопроводах "Північних потоків" дійсно відбувся. Для Європейського Союзу це вказує на необхідність підвищити пильність навколо власної критичної інфраструктури.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон утримався від припущень щодо причини вибухів трубопроводів.

"Зараз ведеться прокурорське розслідування за підтримки шведської служби безпеки. Поки цей процес триває, ми не можемо робити жодних висновків, маємо дочекатися завершення розслідування. Але я погоджуюся з висновками високого представника ЄС щодо важливості захисту критичної інфраструктури, а також підвищення обізнаності людей та розуміння того, що ми маємо також протистояти гібридним загрозам", – підсумував шведський урядовець.

  • Нагадаємо, у ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". Тоді ж прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій
  • Пізніше стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік".
  • Вже 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу. 
  • Згодом спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукали винних у підривах. Водночас німецькі слідчі заявили, що не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2".
  • ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн радять дочекатися результатів слідства.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ствердив, що донині невідомо, хто причетний до вибухів на газопроводах "Північний потік" у вересні 2022. 

Росія
ЄС
газ
Жозеп Боррель
Північний потік
Північний потік-2
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