Про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву Жозепа Борреля в Стокгольмі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів Євросоюзу.

"У тому, що стосується "Північного потоку", – це серйозна справа. По-перше, ніколи не можна боятися правди, і я не боюся будь-якої правди. Але на цей час ми говоримо суто про спекуляції. Розслідування точних обставин того, що відбулося, триває у Швеції, у Данії та в Німеччині. І давайте будемо серйозними. Поки розслідування триває, ми не можемо поспішати й робити якісь висновки", – сказав Боррель.

Високий представник ЄС наголосив, що акт саботажу на газопроводах "Північних потоків" дійсно відбувся. Для Європейського Союзу це вказує на необхідність підвищити пильність навколо власної критичної інфраструктури.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон утримався від припущень щодо причини вибухів трубопроводів.

"Зараз ведеться прокурорське розслідування за підтримки шведської служби безпеки. Поки цей процес триває, ми не можемо робити жодних висновків, маємо дочекатися завершення розслідування. Але я погоджуюся з висновками високого представника ЄС щодо важливості захисту критичної інфраструктури, а також підвищення обізнаності людей та розуміння того, що ми маємо також протистояти гібридним загрозам", – підсумував шведський урядовець.