Про це президент України повідомив у своєму вечірньому зверненні.

"Говорив сьогодні з президентом ПАР Рамафосою. Жодного дня не втрачаємо уваги до Формули миру та всього того, що потрібно, щоб реалізувати Формулу. Я запросив пана Президента приєднатися до нашої гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

Ми однаково бачимо необхідним продовження Чорноморської зернової ініціативи. Дуже важливо, щоб не було жодних загроз продовольчій безпеці будь-де у світі. І в Росії повинні чітко усвідомлювати, що кожен, хто збільшує загрозу голоду, зокрема в критичних регіонах Африки, тероризує голодом увесь світ, а не когось одного", - йдеться у зверненні.

Також Зеленський нагадав, що нещодавно в столиці Данії відбулася зустріч представників президентів і радників із зовнішньої політики та національної безпеки. І зараз готується наступна.

"Зустріч була присвячена саме Формулі миру та підготовці Глобального саміту миру. Я вдячний, що на зустрічі був представник Південно-Африканської Республіки. Вже готуємо й наступну таку зустріч", - додав президент України.

Також сьогодні, 13 липня, Зеленський провів нараду за результатами саміту НАТО, де зазначалось, що усі домовленості, досягнуті у Вільнюсі, мають стати конкретними результатами.

Що відомо про "миротворчу місію" африканських країн

16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували "мирну ініціативу", аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. До ініціативної групи, крім ПАР, входять Єгипет, Замбія, Республіка Конго, Сенегал та Уганда.

Згодом Рамафоса під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським заявив про намір приїхати в Україну з "мирною ініціативою" африканських країн.

16 червня Рамафоса прибув до Києва і був змушений перечікувати російський ракетний удар в укритті, адже окупанти атакували столицю України "кинджалами". Пізніше політик зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і представив план із 10 пунктів, де містяться заклики до деескалації бойових дій і невідкладного початку переговорів, звільнення військовополонених і повернення дітей тощо.

Пізніше аналогічний візит африканські лідери здійснили до Москви.

Підбиваючи підсумки візитів до України та Росії, Рамафоса сказав, що бачить підстави для оптимізму.

10 липня президент Сенегалу Макі Салл від імені африканських лідерів закликав Путіна "продемонструвати бажання рухатися до миру".