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Зовнішньополітичні дипломатичні кроки будуть ламати потенціал Росії, - Безсмертний

30 вересня, 2023 субота
17:25
Світ Роман Безсмертний

Український політик і дипломат Роман Безсмертний зазначив, що до всіх подій на лінії фронту додається ціла низка дипломатичних, міжнародних і політичних кроків, які були зроблені зокрема й за участі української сторони, аби максимально обмежити військову допомогу РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Треба розуміти, що паралельно відбуваються події, які чомусь ми не беремо в позитив розвитку подій на російсько-українському фронті. Перше з них – це нинішня ситуація у Карабасі. Хтось думає, що це всього-на-всього розбір між Єреваном і Баку. Очевидно, що це речі, які знаходяться за рамками відносин Єревана і Баку. Наступне – Центральна Азія", - зазначив дипломат.

Роман Безсмертний зауважив, що мало хто помітив, але паралельно із подіями у Нью-Йорку відбувалися консультації з п‘ятьма центральноазійськими керівниками. Вони зараз їдуть в Європу, де з ними будуть вестися розмови, а невдовзі московський фюрер поїде до Киргизстану.

"Тобто це ще одне свідчення того, що кисень перекриватимуть так, що зокрема зовнішньополітичні дипломатичні кроки будуть ламати потенціал Росії. Звідси теза стосовно того, що вони вжилися, підготувалися, і суть її полягає у тому, що пів року розповідали, що у РФ нікчемна оборона. Але ви ж прекрасно бачили й знаєте, що ця оборона була побудована за китайським зразком. На основі консультацій між міністерством оборони та штабом народної визвольної армії Китаю, візитів Лі Шанфу (міністр національної оборони Китаю, - ред.) та інших керівників округів вибудовувалася ця система оборони. Це означає, що вона була нашпигована не тільки науковими й тактичними моментами, але зокрема й озброєннями", - пояснив політик.

Безсмертний нагадав, що про це вперше стало відомо лише 2 місяці тому, коли викрито було, що китайці безпосередньо мають відношення до підготовки цієї триступеневої лінії оборони.

"Таким чином ми починаємо чітко розуміти, що зустрічі, які відбулися напередодні Генеральної асамблеї ООН між радником із національної безпеки президента США Джейком Салліваном і міністром закордонних справ Китаю Ван Ї у цьому питанні,  а також відсутність президента Китаю Сі Цзіньпіна на саміті G-20 — це в тому числі наслідок того, що США абсолютно чітко сказали, що Пекін постачає озброєння Росії. До всіх подій на лінії фронту додається ціла низка дипломатичних, міжнародних і політичних кроків, які були зроблені зокрема за участі української сторони", - підкреслив пан Роман.

  • 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії. Bloomberg писав, що делегація Китаю могла б дати президенту Сі Цзіньпіну можливість поспілкуватися з Кімом перед його поїздкою до Владивостоку для зустрічі з Путіним.
  • Головний редактор видання Defense Express Олег Катков заявив, що, попри свою політику невтручання, Китай може використати КНДР для передачі свого озброєння до Росії.
  • CEO розвідувальної агенції Molfar Артем Старосєк розповів про схеми й навчальні центри, які використовує Росія й Китай для постачання дронів
  • У вівторок, 19 вересня, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що президент Росії Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном
  • 21 вересня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв розвивати тісну співпрацю з Пекіном у листі до китайського президента Сі Цзіньпіна
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